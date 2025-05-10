大S離世｜范瑋琪悼念PO寫錯小名 網民：好姐妹還打錯

大S（徐熙媛）農曆新年期間病逝至今約百日，傳出S媽因痛失愛女難過到無法呼吸被家人送到急診，身體狀況令人擔憂。9日小S發文悼念姊姊大S，好友范瑋琪也在社文平台PO文追憶，但因寫錯大S乳名引發網友批評。

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大S的母親傳出因悲傷過度而病倒送醫，小S號召眾星為母親打氣。范瑋琪深夜也在社交平台發文，分享與大S拔掉呼吸器前的最後通話內容，但文中多次將大S乳名寫成「姍姍」，與小S過去在社交平台使用的「珊珊」不同，令大批網友不滿。