大S離世｜范瑋琪悼念PO寫錯小名 網民：好姐妹還打錯

大S（徐熙媛）農曆新年期間病逝至今約百日，傳出S媽因痛失愛女難過到無法呼吸被家人送到急診，身體狀況令人擔憂。9日小S發文悼念姊姊大S，好友范瑋琪也在社文平台PO文追憶，但因寫錯大S乳名引發網友批評。
認真生活工作的大明星
大S的母親傳出因悲傷過度而病倒送醫，小S號召眾星為母親打氣。范瑋琪深夜也在社交平台發文，分享與大S拔掉呼吸器前的最後通話內容，但文中多次將大S乳名寫成「姍姍」，與小S過去在社交平台使用的「珊珊」不同，令大批網友不滿。
范瑋琪在文中回憶，她與大小S、吳佩慈、阿雅、范曉萱、Makiyo曾組「華岡七仙女」，讚揚大S不僅是認真生活工作的大明星，更將家人朋友照顧得無微不至。她提到自己當年備孕三年未果時，大S懷孕後立即送上「好孕棉」（按：孕婦送出未用衛生巾，祝福對方亦能成功懷孕），讓她十分感動。
「25年好朋友連名字都寫錯」
范瑋琪也透露，她與大S拔除呼吸器前曾通過電話：「我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷，我深深知道，妳心裏的宇宙就是我的上帝，就是我們的天堂。」她相信大S已到更好的地方，並呼籲徐媽媽要堅強。
然而，不少網友發現范瑋琪將大S乳名寫成「姍姍」，紛紛留言批評：「傻眼，連珊都會打錯」、「25年好朋友連名字都寫錯」、「好姐妹還打錯」。隨後范瑋琪也悄悄將原本發文內容中的「姍姍」全數改為「珊珊」。
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