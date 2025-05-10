大S離世｜蔡康永等為S媽打氣　陶晶瑩：生了很棒的女兒！

大S（徐熙媛）今年2月2日因流感併發肺炎在日本病逝，至今已近三個月。妹妹小S（徐熙娣）在社交平台沉寂許久後，於9日首度發文悼念姊姊，同時蔡康永、陶晶瑩也分享了與大S的點點滴滴。

給予最直接的建議與支持

小S在Facebook發文時分享了一張與大S緊握雙手的照片，回憶姊姊從小就是她的精神支柱。她提到，每當遇到不敢做的事，大S總會說：「徐熙娣，妳很俗辣（膽小）耶！」用這樣的方式給予鼓勵。

文中也透露，生活中的大小事都會第一個告訴大S。從懷孕時的憂慮，到事業低潮時的迷惘，大S總能給予最直接的建議與支持。當她在低潮期假裝自己可以當家庭主婦時，大S更直言：「徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？」