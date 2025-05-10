大S離世｜蔡康永等為S媽打氣　陶晶瑩：生了很棒的女兒！

大S（徐熙媛）今年2月2日因流感併發肺炎在日本病逝，至今已近三個月。妹妹小S（徐熙娣）在社交平台沉寂許久後，於9日首度發文悼念姊姊，同時蔡康永、陶晶瑩也分享了與大S的點點滴滴。
給予最直接的建議與支持
小S在Facebook發文時分享了一張與大S緊握雙手的照片，回憶姊姊從小就是她的精神支柱。她提到，每當遇到不敢做的事，大S總會說：「徐熙娣，妳很俗辣（膽小）耶！」用這樣的方式給予鼓勵。
文中也透露，生活中的大小事都會第一個告訴大S。從懷孕時的憂慮，到事業低潮時的迷惘，大S總能給予最直接的建議與支持。當她在低潮期假裝自己可以當家庭主婦時，大S更直言：「徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？」
小S：我不想走去哪裏
同日，知名主持人蔡康永也在社交平台分享了他與大S的互動。他表示，大S給予建議時總是斬釘截鐵，像是「你一定要擦這個」、「不可能有那種事」等堅定的回答，讓他深受影響。蔡康永也特別向S媽致謝，感謝她「生了很棒的女兒」。對此，好友陶晶瑩也透過IG限動轉發蔡康永的文章：「很好的媽媽，很棒的女兒，母親節快樂，S媽媽，你生了很棒的女兒。」
小S在文末提到，雖然很多人建議她要「走出去」，但她表示：「我不想走去哪裏，因為妳會永遠在我心裏，永遠，直到我們見面的那刻！」她也承諾會振作起來，善盡照顧媽媽的責任。
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