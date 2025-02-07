大S離世｜賈永婕被斥爆臨終情況搏流量 親貼文解釋霸氣反擊網民

大S（徐熙媛）因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。大S臨終時，除了家人在身邊陪伴，她的好姊妹賈永婕也同在日本，並趕往見她最後一面。賈永婕形容大S當時像熟睡了一樣，在場的人都非常心痛，亦透露具俊曄在場的情況，她說︰「最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」不過，對於賈永婕的發文，網民都批評她借大S搏取流量，除指她行為不尊重，更追問她在發放消息前有否得到S家同意。 賈永婕昨日（6日）就在社交網再發文解釋，並透露大S跟她說的最後三個字：「幹得好！」



賈永婕表示從開始post 大S的文後，就有千軍萬馬的「中國水軍」用極難聽的髒話來罵她，她坦言一點都不意外，這一幕也是很熟悉，她更指上次被「中國水軍」攻擊也是貼了與大S有關的文章，她指：「汪先生買了名床，大S退回，床後來發現根本不是名牌。大S 跟我的粉專同時被中國的水軍進攻，妙的是三天之後後這些水軍全部都不見了。這麼粗糙的操作我也真是佩服！就像是到了現在還要運用這樣的操作黑我就算了，還要黑他們家人，真不可理喻！」

她續解釋為什麼要說出大S臨走前的那一刻，「因為她的人生永遠停在她畢生追求的愛情中。那一刻他們的愛已經超越生死，是我看過最美最動人的韓劇！」有網民依然大感不滿，並追問她將大S過世的情景公諸於世有否得到S家人同意，而賈永婕則霸氣回應：「你說呢？」

賈永婕更透露大S跟她說的最後三個字是：「幹得好！」她指大S曾說：「你是我們全家的驕傲，幹得好！永婕每次看到你被攻擊我都好氣好氣，我快忍不住要去幫你留言，幫你罵回去。」賈永婕則說：「你是仙女不用妳出手，我自己來就可以了，但你這樣說我很感動。」言語間可見二人姊妹情深，關係不錯。

