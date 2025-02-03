大S離世｜S媽心碎回應 現需時間辦理手續帶熙媛回家

大S徐熙媛因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。據悉，大S的遺體將於日內火化，骨灰稍後運回台灣。大S媽媽委託好友兼製作人王偉忠向傳媒交代她的說話。
大S離世｜徐熙媛流感併發肺炎日本病逝終年48歲 小S：感恩能成為姊妹
王偉忠向傳媒表示以徐家摯友，受徐媽媽之託，轉達對方的說話，內容如下︰「首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。
同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。」
「徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。 熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。」
據台灣傳媒報道，王偉忠的妻子林慧晶昨（2日）接到大S媽媽的電話，對方在電話裡大喊「出大事了」，緊接著又聽見「趕快處理」的聲音，隨後急急收線。不明所以的她，當下只認為是大S與老公吵架，結果是大S的病逝的消息。大S在10日前才出席王偉忠女兒的喜宴，當日眾人非常開心舉杯慶祝，如今迎來大S離世消息，令王偉忠一家傷心不已。