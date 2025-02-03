大S離世｜S媽心碎回應 現需時間辦理手續帶熙媛回家

大S徐熙媛因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。據悉，大S的遺體將於日內火化，骨灰稍後運回台灣。大S媽媽委託好友兼製作人王偉忠向傳媒交代她的說話。

王偉忠向傳媒表示以徐家摯友，受徐媽媽之託，轉達對方的說話，內容如下︰「首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。