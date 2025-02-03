大S驚傳死訊小S暫未回應 徐熙媛曾因感冒癲癇心臟病入院

有專頁昨日指有台灣大明星死於急病，並於日內火化，更表示對方是屬於《流星花園》一名48歲育有小朋友的女星，令不少網民擔憂專頁所指的是大S徐熙媛。 多間台灣媒體就傳聞向大S的經理人，小S、S媽求證，經理人與S媽均沒有接電話。小S就已讀訊息但未有回覆。甚至連大S的好友如吳佩慈、陳建州也沒接電話，他對於詢問訊息也是已讀不回。一反常態的表現令網民擔心傳聞是真。

曾因感冒癲癇入院 據專頁透露該名藝人是死於日本流感急病，翻看大S的病歷，她曾因感冒癲癇復發突然昏倒。當時報道一出，大S曾向傳媒表示自己的情況真的不好，很需要外間給予時間及空間休息，自己需要好好休養。當時小S也有回應並交代家姐大S的情況。

大S周身病痛 早年大S與汪小菲鬧離婚時，被指控服食違禁藥物，其後證實大S服食的是癲癇發作服用處方藥。大S亦曾透露自己罹患憂鬱症併發厭食症，本身亦曾被診斷出有二尖瓣脫垂症，曾因過於勞累，加上天氣冷令心臟不舒服，最後昏倒送醫住院。 生二仔險一命嗚呼 大S過去有不少暈倒送院急求的記錄，2016年她在生二仔汪希箖時，曾因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死去，最後昏迷了10日之後才醒來。她曾在訪問中談及對生死的看法，表示「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」