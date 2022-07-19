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娛樂
2022-07-19 15:52:31

天加一偶像廠牌OCJ NEWBIES公布男團隊長 20歲港男LEO獲韓國隊友寵愛

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天加一偶像廠牌OCJ NEWBIES公布男團隊長 20歲港男LEO獲韓國隊友寵愛

天加一打造出偶像廠牌OCJ NEWBIES，今日再發布13子的全新宣傳照。

香港的天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment，上月宣布打造大型偶像男團廠牌「OCJ NEWBIES」，並有當中13位成員率先曝光，包括LEXBEOMSOOLEOHYUNSIK、東彬、AUSTIN RICKYSEUNGDAEDAVIN、致彬、蔡鑫、陶源、GYUMIN

今日，OCJ NEWBIES發布了13人的第二組頭像照片，並公布總隊長會由LEX擔任，HYUNSIK則獲選為Vocal隊長。OCJ NEWBIES旗下的13員，不乏選秀育成節目的「復聯」陣容，通過SBS節目《LOUD》揚名的總隊長LEX，是在韓國藝術綜合學校學習了七年現代舞蹈的實力舞者，除了身為隊長之外，還站在Centre位置，因此備受關注。OCJ NEWBIES成員中唯一退伍的HYUNSIK，擔當Vocal隊長，他曾參加MnetPRODUCE X 101》，擁有出色唱功和感性嗓音。除此之外，OCJ NEWBIES20歲香港成員LEO，是公開成員中最細年紀一位，原來他獲一班韓國隊友寵愛，隊長LEX更經常親自下廚煮韓國菜給LEO，而LEO則和大家分享港式公仔麵，大家為了LEO學習廣東話，學識了洋蔥和蒽的分別。喜歡吃的各位韓國成員們都希望可以盡快和LEO一齊來港吃美食和大家見面。

兩位隊長，左為Vocal leader HYUNSIK。 右為Main leader及Dance leader的LEX。 Main leader LEX 香港成員LEO 天加一打造出偶像廠牌OCJ NEWBIES，今日再發布13子的全新宣傳照。 天加一打造出偶像廠牌OCJ NEWBIES，今日再發布13子的全新宣傳照。
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