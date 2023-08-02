天后勁好人 Taylor Swift贈團隊司機每人78萬港元

樂壇天后Taylor Swift舉行《Eras巡迴演唱會》非常成功，門票收入已超過10億美元(約78億港元)，美媒E ! Online更說Taylor演唱會話題蓋過任何政治、娛樂等新聞。據TMZ、Fox等媒體報道，Taylor慰勞幕後團隊，將會贈送獎金給50名負責運送器材的貨車司機，每人獲得10萬美元(約78萬港元)，另外拿出5,500萬美元分給舞蹈員、音響、舞台、飲食等幕後人員。Taylor全球巡迴騷非常受歡迎，尤其美國演出的門票、周邊商品營利高達10億美元。美國本土演出於今月結束，Taylor將會到拉丁美洲開騷，首站是墨西哥市，之後舉行相隔5年的歐洲巡迴演唱會。

政界要求 Taylor 延遲開騷 Taylor號召力之強，連州政府也望她帶來經濟效益。加州副州長Eleni Kounalakis與多位政界人士簽署一封公開信，希望Taylor團隊延遲在鄰近洛杉磯SoFi Stadium舉行的演唱會，原因是大量歌迷為了目睹天后，預早在當地住宿，對飲食、商店帶來巨額收入。Taylor如期舉行的話，當地經濟將會少了一大截。財經雜誌《福布斯》報道，Taylor巡迴演唱會對經濟帶來巨大影響，當演唱會在2024年8月結束時，可能會創下史上收入最高的演唱會。