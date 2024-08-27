熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-27 17:25:03

天后Mariah Carey遭遇家人雙亡悲劇 同一天失去母親和妹妹

分享：
Mariah Carey接受《People》獨家專訪，稱同一天內失去兩位至親。

Mariah Carey接受《People》獨家專訪，稱同一天內失去兩位至親。

美國流行曲天后Mariah Carey，在同一天內失去了母親Patricia和妹妹Alison，兩人都在本月26日離逝，Mariah Carey透過經理人發表聲明，「我對母親的去世感到心碎。可悲的是，我的妹妹也在同一天遇上悲慘的事件而喪生。」

Mariah Carey接受美國雜誌《People》訪問時稱，「很幸運能夠在母親最後在世的幾周時間裡陪伴著她，在此感謝所有尊重她隱私的人的支持和愛。」Mariah Carey失去至親的消息，迅速在網絡上傳播，fans都紛紛湧入她的社交帳號裡哀悼。據悉，Mariah Carey的白人媽媽，是一位歌劇歌手，她的聲樂天賦遺傳自母親，而其妹妹的死因暫時未明。

adblk5
Mariah Carey的媽媽Patricia，是一位歌劇歌手，兩人曾經同台演出。 年幼的Mariah Carey與媽媽Patricia。 Mariah Carey的妹妹Alison(圖右)死因暫時未明。

 

此外，Mariah Carey 2020 年在Apple TV+的電視訪談，因為這一悲傷的消息，再次成為fans的焦點，Mariah Carey當時就透露了她的家族歷史：「我有妹妹和哥哥，在黑人父親(Alfred)和白人母親養育下長大，而我童年大部分時間，都是和母親住在一起。」據悉，Mariah Carey的父母在她3歲時分離。

Whitney HoustonCeline Dion被稱為當代流行樂壇3大天后的Mariah Carey，擁有爆炸性唱腔、突出的商業潛力。她的專輯累計銷量超過2.2億張，並於Billboard Hot 100中，共有19首歌曲排名第一，是全球歌手之最。

 

對於家人相繼離世，Mariah Carey 表示心碎。

對於家人相繼離世，Mariah Carey 表示心碎。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 