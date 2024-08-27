天后Mariah Carey遭遇家人雙亡悲劇 同一天失去母親和妹妹

美國流行曲天后Mariah Carey，在同一天內失去了母親Patricia和妹妹Alison，兩人都在本月26日離逝，Mariah Carey透過經理人發表聲明，「我對母親的去世感到心碎。可悲的是，我的妹妹也在同一天遇上悲慘的事件而喪生。」

Mariah Carey接受美國雜誌《People》訪問時稱，「很幸運能夠在母親最後在世的幾周時間裡陪伴著她，在此感謝所有尊重她隱私的人的支持和愛。」Mariah Carey失去至親的消息，迅速在網絡上傳播，fans都紛紛湧入她的社交帳號裡哀悼。據悉，Mariah Carey的白人媽媽，是一位歌劇歌手，她的聲樂天賦遺傳自母親，而其妹妹的死因暫時未明。