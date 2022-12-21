天師執位｜出道即成女主角 演黃蓉收視99％成經典 翁美玲3年星途後無來者

而家TVB深夜重播嘅《天師執位》，係由觀眾票選出嚟，足證劇集雖然播出38年，仍然留下深刻印象。唔少人更加係為咗一睹已故女星翁美玲嘅風采。翁美玲由參加港姐到離世只有3年時間，但佢嘅演藝成就超越唔少藝人，成名速度之快簡直係旋風級。

本來喺英國生活嘅翁美玲，23歲嗰年返香港參加1982年度港姐選舉，並且入圍15強，但最終三甲不入。同好多落選港姐一樣，翁美玲同TVB簽約做藝員，喺初入行時期做過節目主持，但係好快就有機會拍劇，喺《十三妹》演雙格格。外國成長嘅翁美玲有份古典美，令佢獲賞識擔演重頭劇《射雕英雄傳》演女主角黃蓉。

被封「永遠的黃蓉」

唔少新人有機會擔正，但係因為演技稚嫩而備受批評，不過翁美玲嘅表現令人刮目相看，演活金庸筆下嘅「俏黃蓉」。《射雕英雄傳之鐵血丹心》出街後，收視高達99％，可以話係幾乎每個香港人都睇過，賣埠到海外之後更捲起風潮，至今各地華人都認為翁美玲係「永遠的黃蓉」。留意 － 《鐵血丹心》播出之時，翁美玲入行未夠一年！

翁美玲之後演過時裝劇《夾心人》及《挑戰》，但係相比之下翁主演嘅古裝劇可以話係必爆。而家重播嘅《天師執位》係1984年最高收視劇集，以收視點計足足有60點，極之誇張。

與湯鎮業撻著

當年翁美玲拍出道作《十三妹》同力捧「五虎將」之一嘅湯鎮業撻著，TVB喺1985年安排二人情侶檔演劇集《橋王之王》。但翁美玲喺85年5月疑因尋短逝世，終年26歲，璀璨星途猝然完結，《橋》劇亦都改由張曼玉及關禮傑主演。唔少人都惋惜，如果翁美玲依然在世，食正八九十年香港娛圈飛升期，佢或者會有更多作品同更高成就。

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