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娛樂
2025-03-18 19:00:07

天木純專訪︱貼地遊香港 靠I Cup上圍看穿港男本性

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天木純與辻莉莉莎，近日獲鍾培生安排來港開工。 (娛樂組攝)

天木純與辻莉莉莎，近日獲鍾培生安排來港開工。 (娛樂組攝)

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日本I Cup女星天木純與G奶偶像辻莉莉莎，近日來港為培生擂台無敵盃番外篇擔任大會Ring Girl兩人抽空接受am730專訪，大談對香港男士的印象，天木純還靠其偉大上圍便看穿港男本性。

天木純自言香港最喜歡的城市之一，大讚是美食天堂，自己就最愛雲吞麵，此行到埗第一天已幫襯街坊麵店，並說：「在香港我比較喜歡貼地食店，像日本稱之為B級美食一樣，雖然並非高級，但我會喜歡吃家庭式美食，除了鮮蝦雲吞麵之外，還很喜歡吃煎堆仔。」天木純今趟已是她第七次到香港，透露大約五年前曾經常來香港，以前都是私人性質來港觀光，不過論到接job此行卻是第一次，而同行的辻莉莉莎則是首度訪港，她說：「這是我第一次來到香港，非常都市化，給我很華麗的感覺，當抵達後發現建築物非常高，人亦很多，又有很多食肆，是個令人期待的有趣城市。」天木純今次入住的酒店房間可以望到海景，她認為香港夜景十分出名，希望有機會可以在海旁一邊散步一邊欣賞夜景。

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天木純透露今次已是她第七度來到香港。 (娛樂組攝) 天木純一向貼地，到香港最愛去街坊店舖食雲吞麵。 (娛樂組攝) 天木純最愛雲吞麵，還愛吃煎堆仔。 (娛樂組攝) 天木純以前來港都是私人性質，論到接job此行卻是第一次。 (娛樂組攝) 天木純與辻莉莉莎為《培生擂台：無敵盃》番外篇擔任大會Ring Girl。 (娛樂組攝)

辻莉莉莎讚港男樂意助人

問到兩人對香港男性的印象，辻莉莉莎指港男很樂意幫人又親切，當有疑問或困難時，都會幫忙解決，留下很好印象；相反天木純就表示：「我在機場行逛時，有人會過來搭訕，如果是日本人的話，通常望我胸部都會顯得尷尬，而香港的男性，最初見到的上圍會瞪大眼望，跟住會裝作不看，最後都會回頭再看一次，我認為呈現這個本性十分可愛。」今次與培生擂台結緣，天木純在日本也經常看拳賽，因為認識一些拳手朋友，但問到會否有興趣挑戰打拳或摔角，天木純即耍手擰頭，自言上擂台應該只會被捱打，幫手打氣比較適合她，而辻莉莉莎則表示曾試過打kickboxing減肥，但卻頗辛苦令她應付不來，笑言若練得一手好拳法，也不妨當上女拳手在拳擊界發展。

 

辻莉莉莎第一次踏足香港。 (娛樂組攝) 辻莉莉莎對香港男性留下很好印象。 (娛樂組攝) 辻莉莉莎指港男很樂意幫人又親切，當有疑問或困難時，都會幫忙解決。 (娛樂組攝) 辻莉莉莎曾試過打拳減肥。 (娛樂組攝) 天木純與辻莉莉莎對香港男性各有見解。 (娛樂組攝) 天木純自言香港是她最喜歡的城市之一。 (娛樂組攝) 天木純孖辻莉莉莎日前現身《培生擂台：無敵盃》番外篇的商場活動。 (娛樂組攝) 天木純此行到埗第一天已幫襯最愛的雲吞麵。

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