天海祐希為新劇化身變裝高手 大讚拍檔松下洸平有潛質

日劇界女王級演員天海祐希，最近跟松下洸平組成嶄新配搭，合演全新推理日劇《絕對不可能~偵探・上水流涼子的解析~》，劇集講述出色律師上水流涼子（天海祐希飾）因一宗傷人案被剝奪了執業資格，此後她成立了「偵探事務所上水流代理」轉職偵探，攜手智商高達140的古怪天才貴山伸彥（松下洸平飾）完成各種委託，並以「不可能」的手段對抗敵人。

《絕對不可能》改編自日本作家柚月裕子的長篇小說，柚月裕子曾奪得多個文學獎項而備受關注，天海祐希亦大讚原著小說非常精彩，還對拍檔表現讚不絕口：「上水流涼子是個很棒的角色，加上對手是松下洸平，他在人品和實力方面，都具有很大的演員潛力，所以我很高興和他合作。」松下洸平則表示只有天海能夠完美消化角色，又表示過去經常收看對方的作品，能夠成為她的拍檔，感到非常榮幸。