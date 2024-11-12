天生我才達人秀｜馮允謙李幸倪支持年青人追夢 莊錠欣認為心態勝於一切

《天生我才達人秀》大型匯演，於11月8日晚上於中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前的戶外空間隆重舉行。大會邀請陳恩碩（Tom Chan）為節目擔任藝術總監、導演及監製，聯同馮允謙（Jay Fung）、李幸倪（Gin Lee）、莊錠欣（Elkie Chong）、詹瑞文、麥秋成、魔術師甄澤權（Louis Yan）、著名書法家青山不墨、Beatboxer Heartgrey及香港動作特技演員公會成員 MJ 陳俊峰及黄映棋等，逾100人一齊演出，部分演出更獲動作導演錢嘉樂及著名舞蹈總監及舞蹈家Sunny Wong指導編排。

是次大型匯演承蒙香港天主教聖母無原罪主教座堂首次借出堂前戶外空間，搭建大型舞台進行演出。大會透過為座堂量身設計的光影投射技術，將這座 19 世紀後期建成的仿英國歌德式一級歷史建築，搖身一變成為既莊嚴壯觀又奪目吸睛的場景，配合表演環節變化出令人目不暇給的優美背景。 大匯演分了多個不同章節，以追尋夢想的主題貫穿，透過歌唱、舞蹈、敲擊劇場、動作特技、魔術、大型書法、中樂、管弦樂團等多個表演藝術範疇，訴說年青人在追夢路上經歷的不同階段，鼓勵他們不畏困難，勇往直前。節目首先由爆炸戲棚一眾演員以一段載歌載舞的精采演出揭開名為「我還有個夢」的序幕，配合耀眼奪目的舞台煙火效果，帶出熱血追夢的訊息。

Gin Lee在活動上聯同德望學校學生一齊演出，在現場鋼琴伴奏下，演唱四首充滿正能量的中英文歌曲。麥秋成則率領舞蹈學校學員以澎湃的舞蹈演出，展現追夢的熱血精神及團隊的強大力量。數到動魄驚心的演出，便是由香港動作特技演員公會成員 MJ 陳俊峰及黄映棋呈獻錢嘉樂指導的高難度特技演出，在座堂前面史無前例地展現火光四射的爆破、從高處躍下等令人動魄驚心的演出。

魔術師Louis Yan呈獻一系列與觀眾互動的魔術表演，帶動全場氣氛，他同時邀請新晉魔術師Benny Li送上連串神秘魔術表演，並以變出一支咪高峰並交予第下一位表嘉賓Elkie。 Elkie首先在台上分享自身的追夢經歷，鼓勵一眾年輕人不要輕言放棄夢想，其後她與年青舞蹈員表演由著名舞蹈總監及舞蹈家Sunny Wong精心編排的K-Pop式唱跳演出，把現場氣氛推上高峰。

Elkie演出完畢後，詹瑞文，聯同三奪全國冠軍的Beatboxer Heartgrey及Anna 樊麗華、Andy 張熙傑兩位敲擊樂手演繹一段跨越語言界限的人聲劇場，帶領全場觀眾以聲音作互動交流，透過喜劇形式啟發大家善用才華，活出精采人生，全場歡笑聲與掌聲不絕於耳。

Jay Fung就以壓軸表演嘉賓身份出場獻唱，期間18位《天生我才達人秀》年輕新秀及爆炸戲棚一眾演員回到台上，大家向觀眾致謝，整個演出完滿結束。Jay Fung表示十分高興可以參與充滿意義的演出，並特別寄語一眾年輕人：「You’re only young once！不要白費時間，繼續朝自己目標前進，繼續追自己的夢，不要放棄，一定要努力加油，我們一齊衝！」

曾擔任星級導師指導18位新秀學員唱歌技巧的Gin Lee表示：「請大家將最熱烈的掌聲給予一班年輕人，他們是香港的未來，需要大家多多支持和鼓勵！」莊錠欣亦說：「追夢難免遇上挫折與失敗，但同時是認識自己強項與弱項的好機會，能成為令自己變得更強的養份。如何面對否定取決於心態，遇到難關時可以選擇放棄，但舞台上的表演者又有誰未試過狠狠跌一次呢？」而陳恩碩看到這大型匯演能圓滿成功，18位年青人經過專業培訓後又能發揮所長，達成演藝夢想，實在令人感動，並感謝大家的支持。