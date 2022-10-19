天線得得B｜初代小太陽已經27歲 19歲前一直隱瞞童星身份

全新版本《天線得得B》（Teletubbies）已定下月14起在Netflix上架，剛公開的首支預告，可以見到太陽BB不再是白人小孩，而是換來亞裔及黑人小朋友。

太陽BB在《天線得得B》中同樣經典，至於扮演初代的Jess Smith今年已經27歲，幾年前被網民起底，令她長大後的近照在社交網上瘋傳，而她近年亦有開設社交平台，不時在IG分享近況，當中不乏跟另一半的恩愛合照，還不時獲邀亮相電視節目及出席《天線得得B》的活動。