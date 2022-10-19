天線得得B｜初代小太陽已經27歲 19歲前一直隱瞞童星身份

全新版本《天線得得B》（Teletubbies）已定下月14起在Netflix上架，剛公開的首支預告，可以見到太陽BB不再是白人小孩，而是換來亞裔及黑人小朋友。
太陽BB在《天線得得B》中同樣經典，至於扮演初代的Jess Smith今年已經27歲，幾年前被網民起底，令她長大後的近照在社交網上瘋傳，而她近年亦有開設社交平台，不時在IG分享近況，當中不乏跟另一半的恩愛合照，還不時獲邀亮相電視節目及出席《天線得得B》的活動。
Jess Smith曾在訪問中表示，自己在19歲前一直沒有向外人分享自己是童星的往事，之後經朋友及家人鼓勵，才告訴大家自己就是昔日在《天線得得B》中登場的太陽BB。Jess Smith當年在鏡頭前展現出可愛的燦爛笑容，據她表示，其父原來是用熊公仔來引她笑，而在拍攝後，Jess Smith的酬勞是250英鎊（約HKD $2,400）以及一盒玩具。初代《天線得得B》從1997年至2001年播出，及後在2015年Reboot，由另一白人小孩Berry擔任第二代太陽BB，當時 Jess獲安排抱住Berry拍下合照，她大讚第二任小太陽十分可愛，笑聲亦有特色，不過兩人合照卻在網上一度誤傳Jess已經榮升人母。