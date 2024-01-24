太古城中心︱七仙羽指夫張敬軒運勢強 炎明熹要成熟中女打扮催運

香港東區人氣最旺的太古城中心，於1月25日至2 月25日期間，推出「LIVE HAPPY BANK」主題活動，於今天請來人氣風水師七仙羽(七師傅)，擔任開幕活動嘉賓，與大家率先拜早年及施展「開運招式」，七師傅更即席指點2024開運迷津，就是多到丁財兩旺的太古城中心沾運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場。 提早為龍年揭開序幕的七師傅，手拿金元寶與「小財神」一起登場，她又於寶箱投入巨型金元寶，寓意人人賺到盤滿砵滿。談到龍年財運方位，為大家送上開運小貼士：「嚟緊係龍年，正財位喺北面，所以大家要催財嘅話，可以放個夾萬、支票、金磚等等，轉水輪嚟催運。」她又指偏門行業或正職以外的side business，則在東北方位放置上述物品，同樣具有催財運效果。

畫 金恐龍祝市民龍年行大運 農曆新年少不了揮春，七師博席上不但拿出金色墨水，於紅紙上即席揮豪，以毛筆畫出一條「開運猛龍」，她更稱：「今年龍年，當然要畫條龍應吓節，祝全港市民行運一條龍。」謙稱自己畫龍普普通通的七師傅，笑指自己畫的是金恐龍，又祝福大家龍年行大運。 之後七師傅又應大會要求，為香港市民祈福開年，她於「福樂滿載」利是封上，抽出「開運道具」來施法，抽中雞毛掃的她，手持道具為市民掃走去年的霉運，見她不停用力把雞毛掃轉圈，太古城中心的客人，均報上熱烈掌聲，她又笑稱：「要大力啲先可以轉走的衰運，咁先可以做到開運效果。」

到太古城中心 桃花樹下催姻緣運 除了催財布置，七師傅叮嚀大家每日都要保持正能量：「開開心心，先可以令自己能量更加好，仲要去啲旺嘅商場轉吓大運，大家多啲嚟呢度行吓，太古城中心呢度人流旺，多啲嚟沾吓旺氣。」至於求姻緣的男女，她表示：「今年姻緣運大利東方，而太古城中心就在香港東，都可以嚟呢度催姻緣運，仲有今年有夥大形桃花樹裝置，戀人們可以嚟拍拖打卡，未拍拖人士就可以沿桃花樹轉一圈，龍年一定有段新姻緣。」 不介意借衫俾GiGi扮中女 至於來年哪個生肖運程最好，七師傅說屬猴人士，是眾多生肖中運勢排行第一好，所以其夫(張敬軒)將會保持運勢強勁：「我老公(張)推『我最喜愛的男歌』時，我晚晚都會有幫佢祈禱，猴年人士今年有三合之局加持，各方面也能夠逢凶化吉，財旺、人緣旺、感情運旺。」問她女歌手又看好哪位，她說是屬雞的炎明熹，「屬雞人士有強勁的吉星照顧，做咩事來事半功倍。炎明熹今年應該要多作成熟中女打扮，我唔介意借啲衫俾佢著催運，因為我係中女嘛。另外就係唱多啲經典老歌，咁就可以合太歲，事業更上一層樓。