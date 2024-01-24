熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-24 16:59:36

太古城中心︱七仙羽指夫張敬軒運勢強 炎明熹要成熟中女打扮催運

分享：
生活

與小財神一起登場的七師傅，拿著金元寶寓意人人賺到盤滿砵滿。(林俊源攝)

香港東區人氣最旺的太古城中心，於1月25日至2 月25日期間，推出「LIVE HAPPY BANK」主題活動，於今天請來人氣風水師七仙羽(七師傅)，擔任開幕活動嘉賓，與大家率先拜早年及施展「開運招式」，七師傅更即席指點2024開運迷津，就是多到丁財兩旺的太古城中心沾運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場。

提早為龍年揭開序幕的七師傅，手拿金元寶與「小財神」一起登場，她又於寶箱投入巨型金元寶，寓意人人賺到盤滿砵滿。談到龍年財運方位，為大家送上開運小貼士：「嚟緊係龍年，正財位喺北面，所以大家要催財嘅話，可以放個夾萬、支票、金磚等等，轉水輪嚟催運。她又指偏門行業或正職以外的side business，則在東北方位放置上述物品，同樣具有催財運效果。

生活

席上畫金恐龍的她，祝全港市民龍年行大運。(林俊源攝)

金恐龍祝市民龍年行大運

農曆新年少不了揮春，七師博席上不但拿出金色墨水，於紅紙上即席揮豪，以毛筆畫出一條「開運猛龍」，她更稱：「今年龍年，當然要畫條龍應吓節，祝全港市民行運一條龍。」謙稱自己畫龍普普通通的七師傅，笑指自己畫的是金恐龍，又祝福大家龍年行大運。

之後七師傅又應大會要求，為香港市民祈福開年，她於「福樂滿載」利是封上，抽出「開運道具」來施法，抽中雞毛掃的她，手持道具為市民掃走去年的霉運，見她不停用力把雞毛掃轉圈，太古城中心的客人，均報上熱烈掌聲，她又笑稱：「要大力啲先可以轉走的衰運，咁先可以做到開運效果。」

生活

七師傅指，求姻緣男女可到太古城中心桃花樹下催運。(林俊源攝)

到太古城中心桃花樹下催姻緣運

除了催財布置，七師傅叮嚀大家每日都要保持正能量：「開開心心，先可以令自己能量更加好，仲要去啲旺嘅商場轉吓大運，大家多啲嚟呢度行吓，太古城中心呢度人流旺，多啲嚟沾吓旺氣。」至於求姻緣的男女，她表示：「今年姻緣運大利東方，而太古城中心就在香港東，都可以嚟呢度催姻緣運，仲有今年有夥大形桃花樹裝置，戀人們可以嚟拍拖打卡，未拍拖人士就可以沿桃花樹轉一圈，龍年一定有段新姻緣。」

 

不介意借衫俾GiGi扮中女

至於來年哪個生肖運程最好，七師傅說屬猴人士，是眾多生肖中運勢排行第一好，所以其夫(張敬軒)將會保持運勢強勁：「我老公(張)推『我最喜愛的男歌』時，我晚晚都會有幫佢祈禱，猴年人士今年有三合之局加持，各方面也能夠逢凶化吉，財旺、人緣旺、感情運旺。」問她女歌手又看好哪位，她說是屬雞的炎明熹，「屬雞人士有強勁的吉星照顧，做咩事來事半功倍。炎明熹今年應該要多作成熟中女打扮，我唔介意借啲衫俾佢著催運，因為我係中女嘛。另外就係唱多啲經典老歌，咁就可以合太歲，事業更上一層樓。

生活

抽中雞毛掃的她，為大家掃掃掃，掃除去年的霉氣和衰氣。(林俊源攝)

生活

七師傅指，想2024 need happy，可到太古城中心增強正能量。(林俊源攝)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受