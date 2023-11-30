太妍成首位踏足魔雪奇緣世界韓國藝人 終於在香港迪士尼樂園夢想成真

韓國組合少女時代成員太妍，過去曾為迪士尼動畫《魔雪奇緣2》獻唱韓國版主題曲《Into the Unknown》，動畫與歌曲一直在她心中佔據着一個重要的位置，今年正值《魔雪奇緣》電影的十周年，而香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」亦已正式開幕，太妍早前便特地訪港，率先成為首位進入園區體驗的韓國藝人。在魔雪奇緣世界內，太妍更拍攝了短片展示魔雪奇緣世界的魅力，分享踏足阿德爾王國的感受。

太妍今次以一身安娜服飾色系打扮現身樂園進行拍攝，踏足魔雪奇緣世界後，除了在阿德爾港、國王橋及友誼噴泉拍照留念外，她亦試玩了全新遊樂設施魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇。太妍又在滴答精品店選購特色紀念品和木製玩具，而且更對Olaf小白的精品愛不釋手，興之所致更戴起頭飾讓工作人拍照呢！之後太妍更有幸與安娜、愛莎及基斯托夫遇上，在見面時太妍亦難掩興奮之情。