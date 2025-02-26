太陽星辰｜陳偉霆眼淚鼻涕一齊流 演技大爆發終獲平反

陳偉霆主演劇集《太陽星辰》贏得好評，其演技亦獲得大平反。

由​陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、​陸駿光、凌文龍等合演的話題劇《太陽星辰》，昨晚於翡翠台播出大結局，該劇開播以來贏得好評，連主角​陳偉霆的演技亦獲得大平反。

周勵淇Niki曾於2013年表示渴望演變態殺手，時隔11年（拍攝於2024年）終實現，在《太陽星辰》中飾演任職犯罪心理學專家的高智商罪犯。今次並非首次與馮德倫演一對，二人於電影《天行者》合演情侶，如今再度合作，由銀幕情侶升呢為銀幕「夫婦」。Niki在劇中還有另一名身份，就是演劉雅瑟的養母，透過眼鏡、西裝褸搭配絲巾、紮低辮等增添成熟韻味。