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娛樂
2025-02-26 16:05:00

太陽星辰｜陳偉霆眼淚鼻涕一齊流 演技大爆發終獲平反

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陳偉霆主演劇集《太陽星辰》贏得好評，其演技亦獲得大平反。

陳偉霆主演劇集《太陽星辰》贏得好評，其演技亦獲得大平反。

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陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、陸駿光、凌文龍等合演的話題劇《太陽星辰》，昨晚於翡翠台播出大結局，該劇開播以來贏得好評，連主角陳偉霆的演技亦獲得大平反

周勵淇Niki曾於2013年表示渴望演變態殺手，時隔11年（拍攝於2024年）終實現，在《太陽星辰》中飾演任職犯罪心理學專家的高智商罪犯。今次並非首次與馮德倫演一對，二人於電影《天行者》合演情侶，如今再度合作，由銀幕情侶升呢為銀幕「夫婦」。Niki在劇中還有另一名身份，就是演劉雅瑟的養母，透過眼鏡、西裝褸搭配絲巾、紮低辮等增添成熟韻味。

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劉雅瑟為周勵淇擋子彈，臨終前記起兒時同爸爸嘅回憶。 周勵淇的演出亦引起網民討論。 劉雅瑟這場演出勁催淚！

10年前喊戲成笑柄

《太陽星辰》昨晚播出的最後一集，劉雅瑟為Niki擋子彈一幕極洋蔥，中槍躺地的劉雅瑟看到天上星星，喚醒兒時跟飾演父親的陳偉霆玩「兵捉賊」的美好時光，並向陳偉霆說：「警察，咪郁。我記得喇，我係星遙。」陳偉霆親眼目到女兒死在眼前哭成淚人，激動得眼淚鼻涕一齊流，不少網民大讚他這場戲演得非常好，認為陳偉霆可以脫離偶像劇行列，有望轉型成為實力派演員。查實陳偉霆多年前被彈戲屎，尤其在2015年播出的內地劇《活色生香》中一場慘情戲，其浮誇喊樣成為網民笑柄，相隔10年演技被讚有進步，終如可獲得平反。

陳偉霆10年前在內地劇《活色生香》中一段慘情戲，曾經成為網民取笑對象。 陳偉霆當年浮誇喊戲出來效果充滿喜感。 陳偉霆呢幕戲獲讚演技大爆發。 陳偉霆演技終獲得平反。

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