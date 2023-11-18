太陽@BIGBANG相隔6年來港 聯同金鐘國下月初站西九舞台

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》於12月1至2日假西九竹翠公園舉行音樂盛典，昨晚大會宣布加開12月3日一場，重磅陣容有Taeyang太陽、Loren、金鐘國、甄濟如、J.Sheon及 Nene鄭乃馨，陣容震撼西九舞台，對撼同於12月1至3日假中環海濱舉行的Clockenflap音樂節。

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120香港音樂節》，12月1日「K-pop Party 韓星場」及12月2日「Local Rock Party 港樂場」，兩場音樂盛典均反應熱烈，主辦單位加開12月3日(星期日)以 「Super Party 超級派對」為主題的一場表演，並帶來全新演出陣容，韓國天圈團BIGBANG成員太陽(Taeyang) 自去年轉投新經理人公司 The Black Label 後，今年4月推出個人專輯《Down to Earth》，分別和其他歌手合唱了《Vibe》及《Shoong》，歌曲隨即橫掃全球音樂排行榜，《Vibe》與《Shoong》兩支MV 在 YouTube 點擊率合共逾2億次。而今次音樂節是太陽繼2017年來港舉行個人演唱會《White Night》後，相隔6年來港跟歌迷見面，絕對是萬眾期待。Taeyang 更會與同門唱作人 Loren 一起來港演出。

充滿音樂才華的 Loren於 2017 年開始參與音樂創作，近年更擔任多首人氣歌曲的作詞人，Loren 今年加盟 The Black Label後推出首張個人專輯《Put Up a Fight》，今次音樂節是 Loren 首度來港演出，香港樂迷可率先感受他獨有的音樂魅力。而泰國音樂新勢力NeNe 曾為女子偶像組合「硬糖少女303」成員，單飛後成績亮麗，受到廣大樂迷關注。