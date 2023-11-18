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娛樂
2023-11-18 18:30:46

太陽@BIGBANG相隔6年來港 聯同金鐘國下月初站西九舞台

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太陽@BIGBANG相隔6年來港 聯同金鐘國下月初站西九舞台

太陽@BIGBANG相隔6年來港 聯同金鐘國下月初站西九舞台

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》於12月1至2日假西九竹翠公園舉行音樂盛典，昨晚大會宣布加開12月3日一場，重磅陣容有Taeyang太陽、Loren、金鐘國、甄濟如、J.Sheon及 Nene鄭乃馨，陣容震撼西九舞台，對撼同於12月1至3日假中環海濱舉行的Clockenflap音樂節。

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120香港音樂節》，12月1日「K-pop Party 韓星場」及12月2日「Local Rock Party 港樂場」，兩場音樂盛典均反應熱烈，主辦單位加開12月3日(星期日)以 「Super Party 超級派對」為主題的一場表演，並帶來全新演出陣容，韓國天圈團BIGBANG成員太陽(Taeyang) 自去年轉投新經理人公司 The Black Label 後，今年4月推出個人專輯《Down to Earth》，分別和其他歌手合唱了《Vibe》及《Shoong》，歌曲隨即橫掃全球音樂排行榜，《Vibe》與《Shoong》兩支MV 在 YouTube 點擊率合共逾2億次。而今次音樂節是太陽繼2017年來港舉行個人演唱會《White Night》後，相隔6年來港跟歌迷見面，絕對是萬眾期待。Taeyang 更會與同門唱作人 Loren 一起來港演出。

充滿音樂才華的 Loren於 2017 年開始參與音樂創作，近年更擔任多首人氣歌曲的作詞人，Loren 今年加盟 The Black Label後推出首張個人專輯《Put Up a Fight》，今次音樂節是 Loren 首度來港演出，香港樂迷可率先感受他獨有的音樂魅力。而泰國音樂新勢力NeNe 曾為女子偶像組合「硬糖少女303」成員，單飛後成績亮麗，受到廣大樂迷關注。

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《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》宣布加開12月3日一場。

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》宣布加開12月3日一場。

韓國長壽綜藝節目《Running Man》有「能力者」及「老虎」之稱金鐘國，眾所周知是全能藝人，不僅活躍於《Running Man》、《我家的熊孩子》等節目，同時也透過 YouTube 頻道成為知名 YouTuber ，今年還拿下第59屆百想藝術大獎電視部門的男子綜藝獎。金鐘國在音樂方面，無論是組合 Turbo，還是個人時期，成績同樣亮麗，代表作有《一個男人》及《可愛》等等。金鐘國對上一次來港，已是2019年隨《Running Man》成員在港舉行粉絲見面會，相隔4年再度來港，粉絲不容錯過。三大韓國猛將助陣第3晚音樂節外，還有甄子丹的 19歲女兒甄濟如(Jasmine)，早前 Jasmine 推出首張個人專輯《tbh》，正式以歌手身分出道，今次在音樂節上作香港首度演出。而來自台灣的 J.Sheon 是2017年台灣金曲獎最佳新人，與王嘉爾、Karencici、ICE 等組成PANTHEPACK。 2020年更憑專輯《巷子內》入圍金曲獎最佳國語男歌手獎。J.Sheon音樂風格獨特，吸引不少歌手跟他合作，如魏如萱、A-Lin、丁噹及閻奕格等等。

新增的第3場票價分別為 $1988 和$1688 兩種，並將於 11月21日 (星期二) 上午 10 時正起在 KKTIX及大麥網公開發售。而早前宣布12月1日「韓星場」有Jessi、Jessica 鄭秀妍、B.I、女團 Dreamcatcher及 R&B 韓澳混血新人王 Leo 演出。12月2日「港樂場」則有香港樂迷熟識的勁Band助陣，包括Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中。

BIGBANG成員太陽，相隔6年來港跟歌迷見面，

BIGBANG成員太陽，相隔6年來港跟歌迷見面，

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》

日期：2023年12月1 至3日（星期五、六、日）
地點：AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園

演出單位：
12月1 日 (星期五)
演出單位：B.I 、Dreamcatcher、Leo、Jessi、Jessica
演出時間：6:00 PM - 10:30 PM
票價(全企位，港幣、人民幣同價)： $1,788 / $1,488

12月2日 (星期六)
演出單位：Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中
演出時間：3:00 PM - 10:30 PM
票價(全企位，港幣、人民幣同價)： $988 / $688

12月3日 (星期日)
演出單位：金鐘國、甄濟如(Jasmine）、Loren、J.Sheon、NENE、太陽(Taeyang)
演出時間：5 : 30 PM - 10 : 30 PM
票價(全企位，港幣、人民幣同價)：$1988 / 1688 

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