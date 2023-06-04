夫出軌妙齡環保美女 妮妲莉寶雯心死

41歲奧斯卡影后妮妲莉寶雯(Natalie Portman)，近日傳出婚姻出現危機，據法國媒體Voici 6月2日的一篇報道，妮妲莉寶雯的45歲芭蕾舞演員丈夫Benjamin Millepied，涉嫌與25 歲迷人的年輕環保主義者Camille Etienne有染，經傳媒報道後Benjamin正積極挽救婚姻。

妮妲莉寶雯與Benjamin因電影《黑天鵝》而結緣，2010年訂婚，2012年結婚，婚後兩人育有 12 歲的兒子Aleph和6歲的女兒Amalia。Voici稱，妮妲莉寶雯3月時初已經發現Benjamin與一位年輕女子有染。在5月24日，Benjamin與Camille就被拍到前後腳進入辦公室，兩小時後他們發現有記者追訪，之後每隔一段時間就出來查看。

據悉，Camille 是瑞典環保女孩Greta Thunberg的好友，曾製作多部關於保護環境的短片，並撰寫了一本名為《For an Ecological Rebellion》的書。有接近妮妲莉寶雯的人士對傳媒稱，妮妲莉寶雯與Benjamin還未正式分手，Benjamin正在努力挽救婚姻，希望盡最大努力獲太太的原諒。而妮妲莉寶雯最關心的，是如何保護兩位孩子。