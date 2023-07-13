失衡凶間之惡念之最｜姜皓文遭盧慧敏伸中要害 倒地起身即問︰你真踢？

繼《失衡凶間》和《失衡凶間之罪與殺》之後，第三部曲《失衡凶間之惡念之最》即將7月27日上映，電影海報今日曝光，氣氛詭異懸疑，令人不寒而慄。在《逃殺》故事中，姜皓文（黑仔）半夜醒來，發現自己在詭秘工廠大廈內。莫明的他繼而遇上屍骸、鬼魅和前妻，他必須想辦法逃出這個迷宮。飾演黑仔前妻的盧慧敏（Amy），從小就是人見人愛，美麗自信的她，讓不少男人為她神魂顛倒，也招來不少風風雨雨。但活潑開朗的她，總能大而化之，從容面對，但這次卻遇到了一個特別難纏的痴心漢。

黑仔與Amy這對「黑白CP」戲內戲外充滿火花，戲中剛陽味濃的黑仔非常火爆，大聲呼喝疑似情敵，而且一言不合，連垃圾桶都一腳踢凹。戲中，當黑仔帶Amy逃出密室期間，不斷碰釘，加上本身感情瓜葛，火藥味濃，Amy對黑仔再度失去信任，準備撇甩他丟頭走的時候，黑仔從後攬住Amy阻止，Amy掙扎甩開他後，乘機一腳踢中「男人最痛」，黑仔硬食倒地。導演李巨源一聲「Cut」大讚「非常好」，Amy立即回頭向黑仔耍冧，黑仔示意無事，她才鬆口氣。不過黑仔好奇問Amy：「頭先係咪諗住真踢？」Amy立即否認。黑仔說：「真係武林高手，演得似。」Amy：「你避得好 ！」互笠高帽，黑仔得戚笑說：「我真係食過吓夜粥架嘛！」