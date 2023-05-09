失衡凶間之罪與殺｜黃又南演變態髮型屋老闆 吼實衛詩雅頭髮

由林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南等主演的《失衡凶間之罪與殺》即將於5月25日上映。電影今日曝光終極預告，片中主要角色的陰暗面隨之曝光。其中，由《樹大招風》金像導演許學文執導，衛詩雅（Michelle）及黃又南主演的單元《頭髮》，故事發展耐人尋味。同日，電影公司更開始發佈《頭髮》之製作特輯，讓觀眾率先了解兩個角色的執念，導演許學文透露結局將出人意表。 戲中飾演髮型屋老闆的又南，對頭髮情有獨鍾，更會以特別的方式收集靚女的頭髮留念，而衛詩雅飾演一位女團成員，出道時因為頭髮太靚，拍過洗髮水廣告一炮而紅，可惜越做越霉淪為大茄，為爭取演出機會，到又南所開設的廿四小時營業髮型屋護髮，卻換來驚險一夜。

外表嬌的的又經常拍愛情片的Michelle，原來是驚慄片忠粉，她揚言終於等到機會接拍驚慄片，所以對新片上映超期待又興奮，她說：「我接到呢部戲，睇到劇本好興奮。本身好鍾意驚慄戲，造型越恐怖越鍾意。今次喺《頭髮》裡面我係一個女團出道後，撈極都撈唔紅嘅明星仔，唯一自豪就係把頭髮，但亦因為把頭髮太靚而吸引咗呢個變態佬（指又南）垂青。」 至於另一位女演員張凱娸（娸娸），戲中角色與衛詩雅截然不同，外表是個壞女孩，內裏卻不及衛詩雅剛烈，娸娸說：「戲中我飾演一名Wet妹，主要同又南做對手戲。雖然我同衛詩雅冇同場，但係我哋兩個女仔嘅外型同性格形成強烈對比，不過同樣因為擁有一把好靚嘅頭髮，同樣俾又南睇中。」