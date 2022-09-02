失衡凶間｜吳海昕呈現多重人格 演精神分裂獲讚有天份

《失衡凶間》由三個關於人性失衡詭異故事組成，其中一個故事是任賢齊及吳海昕主演的《唐樓》。小齊於電影中飾演江湖大佬何歡，雖然平常慣與兇猛惡人交手，原來他最怕鬼，家中滿天神佛。導演馮志強大讚小齊把江湖大佬這兩個極端面演繹得很好。他說：「小齊並非首次演江湖中人，隨著經驗愈來愈豐富，他演戲的變化更多元。這次，大家可看到他從容不迫的精湛演出。」

吳海昕在戲中扮演神經質小說家阿芷。阿芷在真實和自己的幻想中不斷交替，並因她牽引出戲中的困獸鬥，Sofiee要呈現出角色的精神分裂和多重人格。連演出經驗豐富的小齊也大嘆這個角色很難演。他說：「我一看劇本就覺得這個女生好難演，如果Sofiee演出的說服力不夠的話，會影響觀眾對電影的投入。於是我對她說：『這部電影全靠你了！因為只要你演得好，整個故事的發展就變得合理。』Sofiee很有天份，和她討論劇本時，感受到她對電影的投入，用心準備角色，演出節奏也很準確，順利將角色演好。」

第一次和小齊合作的Sofiee回敬：「好感恩與小齊哥合作！拍攝時我經常好繃緊，好擔心自己演不到角色，小齊經常會窩心的安慰我，叫我不要緊張，教我放輕鬆去演。他教我有時候不作任何表情也可以，因為木無表情定睛望着人，比猙獰表情更令人害怕。我在他身上學到放鬆也是一種演繹方法。」