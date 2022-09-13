失衡凶間｜鍾雪瑩毁容過程大公開 見到自己妝容嚇一跳

鍾雪瑩為新片《失衡凶間》中的「死場」單元飾演一位毀容女子，為復仇潛伏在商場內。向來愛笑愛說話的鍾雪瑩，坦言最大挑戰是要她坐定定四小時，長時間接受特技化妝，完成一刻她立即衝去洗手間，期間被櫥窗反映的自己嚇親！

鍾雪瑩在片中飾演角色非常神秘，與蘇麗珊和林曉峰關係密切，陳果導演親自指導三人在商場內追逐和車廂大火戲。為了今次角色，鍾雪瑩做了不少功課，她說：「拍攝前我做咗啲功課，睇咗好多影片，了解燒傷患者嘅狀況，包括燒傷嘅外觀和心態。燒傷後第一個感覺當然好痛，但之後仲要經歷好幾十次重建手術，令到外表『正常啲』，但所謂嘅『正常啲』只係外觀，心理壓力和暗陰，可能比外觀花更長嘅時候去治療。」在四個小時的特技化妝過程，她不可以談話又不可以進食，而且亦不可以上廁。完成化妝後，她第一時間衝去洗手間，沿途經過商場內店舖的櫥窗，看見反映的自己嚇了一跳，忍不住「嘩」聲，說：「因為剛才冇無鏡，唔知自己係咩樣，終於見到啦，真係好恐怖喎！」工作人員問她痕嗎？她表示：「唔痕，但感覺塊面好似多咗十幾層皮，好重！」雖然戴着這個妝容，很難講對白和做表情，但鍾雪瑩很努力演出，陳果導演都很滿意，宣布「收工」一刻，三位化妝師立即上前合力替她「卸妝」，之後她拿起面具拍照紀念。大功告成，鍾雪瑩逐一向工作人員致謝，她說：「你哋太出色了，多謝大家！」她表示卸妝回家後，還要花幾小時仔細洗臉，以免殘留物影響皮膚。