失《神奇4俠》角色 安雅泰萊采兒嬲爆速離餐廳

Marvel重量級作品新版《神奇4俠》(Fantastic Four)早前公布演員陣容，分別是《最後生還者》男星佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演神奇先生(Mr. Fantastic)、《職業特工隊》Vanessa Kirby飾演隱形女俠(Invisible Woman)、《怪奇物語》Joseph Quinn飾演霹靂火(Human Torch)，以及《大熊餐廳》Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人(The Thing)。至於反派女銀魔(Shalla-Bal)，一直傳出由《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》(Furiosa：A Mad Max Saga)女星安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)演出，但原來安雅已被Marvel踢出局。日前她在倫敦一間餐廳遇見《神奇4俠》一眾演員，嬲爆即時離開餐廳。

安雅不受歡迎 據英國《太陽報》報道，安雅去年為演出女銀魔一角與Marvel展開商談，主席Kevin Feige對她印象不錯，但片中4位超級英雄演員就對安雅演出女銀魔有所微言。有見及此，Kevin改變主意，找來艾美獎最佳女配角茱莉亞加納(Julia Garner)演出女銀魔，將安雅踢出局。上周三，安雅興致勃勃與友人到倫敦一間餐廳飯局，巧合遇上正在餐廳的《神奇4俠》4位主角，安雅即時變臉嬲爆離開餐廳。據聞她對女銀魔一角志在必得，點知被《神》片主角破壞好事，一直怒氣未消。