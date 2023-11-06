奇洛李維斯紳士look拖女友參加藝術館活動

洛杉磯周一晚星光熠熠，荷李活影星雲集參加洛杉磯藝術博物館(LACMA)+電影晚會。除了里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、安德魯加菲(Andrew Garfield)、班艾弗力(Ben Affleck)、謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)等，最注目一對肯定是「殺神」奇洛李維斯(Keanu Reeves)與視覺藝術家女友Alexandra Grant。兩人在2019年以情侶身分出席公開活動後，久未露面下參加周一晚盛會，甫進場已被記者圍影。穿上GUCCI晚裝的Alexandra早前接受雜誌《People》訪問時表示：「我的創造力有時受挫敗，多得奇洛的鼓勵，令我克服挫敗感。他充滿藝術感，啟發我很多創作，與他交流令你進步。」