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娛樂
2023-11-06 21:02:34

奇洛李維斯紳士look拖女友參加藝術館活動

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59歲奇洛與50歲Alexandra Grant拍拖5年仍舊恩愛。

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洛杉磯周一晚星光熠熠，荷李活影星雲集參加洛杉磯藝術博物館(LACMA)+電影晚會。除了里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、安德魯加菲(Andrew Garfield)、班艾弗力(Ben Affleck)、謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)等，最注目一對肯定是「殺神」奇洛李維斯(Keanu Reeves)與視覺藝術家女友Alexandra Grant。兩人在2019年以情侶身分出席公開活動後，久未露面下參加周一晚盛會，甫進場已被記者圍影。穿上GUCCI晚裝的Alexandra早前接受雜誌《People》訪問時表示：「我的創造力有時受挫敗，多得奇洛的鼓勵，令我克服挫敗感。他充滿藝術感，啟發我很多創作，與他交流令你進步。」

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里安納度宣傳新片

晚會另一焦點是里安納度狄卡比奧，一如所料他與模特兒女友Vittoria Ceretti出席，但兩人全程避開記者視線未有並排，里安納度就與上映中的《花月殺手》女星Lily Gladstone一齊坐，順勢為電影宣傳。親和力強的蜘蛛俠安德魯卡菲一身紅色GUCCI西裝超級有型，不時與奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷、《最後生還者》男星Pedro Pascal有講有笑。女團BLACKPINK成員Rose也有出席盛會。

謝茜嘉與安德魯鏡頭前超搞笑。

謝茜嘉與安德魯鏡頭前超搞笑。

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