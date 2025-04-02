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娛樂
2025-04-02 14:49:34

奇洛李維斯重返《殺神John Wick 5》 繼續夥導演Chad Stahelski拍好戲

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奇洛李維斯11年前演的John Wick，變成一個十分成功的電影系列。

奇洛李維斯11年前演的John Wick，變成一個十分成功的電影系列。

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美國拉斯維加斯正在舉辦的CinemaCon上，Lionsgate電影集團的主席Adam Fogelson宣布，奇洛李維斯(Keanu Reeves)將重返動作片《殺神John Wick 5》，而此系列第一集的導演Chad Stahelski，亦將繼續負責執導《殺神John Wick 5》，雖然電影的劇情細節和其他演員陣容目前仍然保密，但影迷們對這個消息無不感到興奮。

雖然李維斯在拍攝《殺神John Wick 4》後曾表示，將不再出演該系列，並對John Wick在最後一幕中死而復生的情節感到懷疑。而當傳媒訪問他是否會再度演John Wick時，奇洛李維斯斬釘截鐵回答：「他死了。」又稱：「由於膝蓋受傷長期疼痛，對於能否再拍攝動作戲，自己真的不敢確定。」

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奇洛李維斯重返《殺神John Wick 5》劇組，繼續夥拍老拍檔導演Chad Stahelski，拍一齣緊張刺激的好戲。 影迷對於奇洛李維斯重返ohn Wick系列，都抱以高興的態度。 John Wick電影系列大受歡迎，全因電影橋段節奏明快，以及超暴力的畫面。

即便如此，奇洛李維斯最終還是答應回歸《殺神John Wick》系統，不僅出演《殺神John Wick 5》，還將為John Wick的前傳動畫電影配音，喜訊無疑讓影迷們對這位動作巨星，再次以John Wick這角色現身充滿期待。

Adam Fogelson還對奇洛李維斯這次回歸充滿信心，他強調：「如果這個角色和這個世界，沒有真正精彩和新鮮的東西，奇洛李維斯和Chad Stahelski是不會回來的。」他這句話讓fans對即將到來的《殺神John Wick 5》充滿期待，也暗示著新一輯電影，將帶來一些意想不到的驚喜。

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