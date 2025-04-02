奇洛李維斯重返《殺神John Wick 5》 繼續夥導演Chad Stahelski拍好戲

美國拉斯維加斯正在舉辦的CinemaCon上，Lionsgate電影集團的主席Adam Fogelson宣布，奇洛李維斯(Keanu Reeves)將重返動作片《殺神John Wick 5》，而此系列第一集的導演Chad Stahelski，亦將繼續負責執導《殺神John Wick 5》，雖然電影的劇情細節和其他演員陣容目前仍然保密，但影迷們對這個消息無不感到興奮。
雖然李維斯在拍攝《殺神John Wick 4》後曾表示，將不再出演該系列，並對John Wick在最後一幕中死而復生的情節感到懷疑。而當傳媒訪問他是否會再度演John Wick時，奇洛李維斯斬釘截鐵回答：「他死了。」又稱：「由於膝蓋受傷長期疼痛，對於能否再拍攝動作戲，自己真的不敢確定。」
即便如此，奇洛李維斯最終還是答應回歸《殺神John Wick》系統，不僅出演《殺神John Wick 5》，還將為John Wick的前傳動畫電影配音，喜訊無疑讓影迷們對這位動作巨星，再次以John Wick這角色現身充滿期待。
Adam Fogelson還對奇洛李維斯這次回歸充滿信心，他強調：「如果這個角色和這個世界，沒有真正精彩和新鮮的東西，奇洛李維斯和Chad Stahelski是不會回來的。」他這句話讓fans對即將到來的《殺神John Wick 5》充滿期待，也暗示著新一輯電影，將帶來一些意想不到的驚喜。