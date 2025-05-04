奇洛 珊迪娜三度合作 落實拍浪漫驚悚片

荷李活經典銀幕情侶奇洛李維斯(Keanu Reeves)和珊迪娜布洛(Sandra Bullock)，繼《生死時速》和《戀戀不捨》後，將在亞馬遜米高梅影業的新浪漫驚悚片中再度合作，是這對老朋友的第三3次聯手，讓影迷們期待二人會擦出怎樣的火花。

根據《The Hollywood Reporter》報道，這部未命名的浪漫驚悚片，目前正在籌備中，由2016年積琪蓮甘迺迪傳記片《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》(Jackie)、羅拔迪尼羅 (Robert De Niro)於Netflix的政治驚悚片《零日風暴》(Zero Day)的聯合執行製片人之一的Noah Oppenheim編劇，《生死時速》的製片人Mark Gordon也會加入並擔任製片。