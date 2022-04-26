奇異博士2｜影評網IMDb確認X教授參演

Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》於5月6日上映，粉絲一直猜測片中有那位超級英雄驚喜現身。在影評網IMDb搜尋《奇異博士2》，就會發現演員名單出現Patrick Stewart名字，他正是飾演X-教授的男星，代表X教授將會現身《奇2》。至於傳聞中由湯告魯斯(Tom Cruise)飾演的Superior Iron Man，未見在演員名單中。

最新預告疑似 X 教授再現身

Marvel今日釋出30秒最新預告。首先見到奇異博士飛身勇救疑似美國小姐(Miss America)，之後輪到紅女巫施展魔法。全新畫面在16秒出現，奇異博士被押送到密室，這時一把熟識的聲音說出：「Stephen Strange。」疑似男星Patrick Stewart飾演的X教授。大批網民留言：「illuminati confirmed」。illuminati正是MCU其中一個超級英雄組織「光明會」。MCU擁有無盡英雄世界，其中光明會由世上幾位最聰明、最有勢力的超級英雄組成的秘密組織，成員包括X教授、鐵甲奇俠、神奇先生(神奇4俠領袖)、納摩(Namor)、變形俠醫、黑豹等，當全球發生巨大危機時，他們就會召開秘密會議商討應對策略。美漫迷推測，Marvel肯定會將光明會製作成電影，成為MCU最強作品。