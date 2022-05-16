奇異女俠玩救宇宙｜楊紫瓊爆成龍拒演男主角 電影叫好叫座嘆兄弟走寶了

由楊紫瓊主演的科幻動作喜劇《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)在美國叫好又叫座，開畫至今的單日票房僅次於Marvel的《奇異博士2：失控多元宇宙》，此片由《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟(Joe Russo、Anthony Russo)監製，被譽為楊紫瓊從影以來最破格之作。日前楊紫瓊趁電影於英國公映，在個人社交平台轉載她接受英國《衛報》的訪問，她爆料指導演本欲邀成龍與她合演夫妻，但遭他拒絕，楊紫瓊透露，「某天成龍傳短訊給我，恭賀《奇》片獲佳績，然後說此片導演曾赴內地找他，希望邀請他當主角，結果遭他拒絕。我造訴他早有所聞，回覆說：『你走寶了，兄弟！』」

關繼威曾與 夏里遜福鄭伊健合作

其實早於3月，《奇》片編導華裔導演關家永與美籍拍檔丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）接受外媒訪問時，曾透露起初構思是成龍與楊紫瓊合演夫婦，其後覺得「假如由她獨當主角，會否更加有趣？」於是修改劇本。他倆更表明楊紫瓊是不二之選，若她拒絕，這電影就胎死腹。楊紫瓊坦承喜歡跟新晉導演合作，為影壇帶來不同力量，而她亦渴望接受新挑戰。事實上，不少演員因楊紫瓊而答應參演，其中一位是取代成龍演楊紫瓊丈夫的關繼威(Ke Huy Quan)。現年50歲的關繼威出生於越南，與家人以政治難民身份移居美國，習武多年，童年時曾與夏里遜福(Harrsion Ford)合演《奪寶奇兵之魔域奇兵》(1984年)，亦曾與鄭伊健合演《無限復活》(2002年)，闊別大銀幕20年至參演《奇異女俠玩救宇宙》。

《奇異女俠玩救宇宙》講述移居美國的華裔婦人秀蓮（楊紫瓊飾），既要照顧家庭，又要打理洗衣店，生活已不好過，還得應付稅務主任（珍美李寇蒂斯飾）咄咄逼人，某日終於要「爆」了！老公（關繼威飾）突然跟她說，她是多元宇宙的救星，唯一對抗邪惡勢力的超級英雄，秀蓮如何面對這場翻天覆地的改變？電影將於本周四(19日)在香港上映。