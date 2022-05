奇異女俠玩救宇宙｜楊紫瓊爆成龍拒演男主角 電影叫好叫座嘆兄弟走寶了

由楊紫瓊主演的科幻動作喜劇《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)在美國叫好又叫座,開畫至今的單日票房僅次於Marvel的《奇異博士2:失控多元宇宙》,此片由《復仇者聯盟4:終局之戰》導演羅素兄弟(Joe Russo、Anthony Russo)監製,被譽為楊紫瓊從影以來最破格之作。日前楊紫瓊趁電影於英國公映,在個人社交平台轉載她接受英國《衛報》的訪問,她爆料指導演本欲邀成龍與她合演夫妻,但遭他拒絕,楊紫瓊透露,「某天成龍傳短訊給我,恭賀《奇》片獲佳績,然後說此片導演曾赴內地找他,希望邀請他當主角,結果遭他拒絕。我造訴他早有所聞,回覆說:『你走寶了,兄弟!』」