奇蹟小店｜少年「方展博」成二手書店第三代傳人 黃寶龍分享《大時代》點滴

歷史悠久的二手書店老闆，是童星出身的黃寶龍。為了接手書店，他已經退出幕前。

奇蹟小店》今晚播出的一集，由主持肥媽將夥拍「好聲音」代表顏志恒及梁浩銓先後走訪擁有65年歷史的二手書店及經營了30多年的租書店。顏志恒走訪的二手書店，除了歷史悠久，書店第三代傳人即現任店主，是當年在《大時代》中飾演劉青雲童年的黃寶龍！

昔日輪廓依舊的寶龍，大方暢談當年拍攝《大時代》點滴，他透露與劉青雲接觸機會不多，大家只是因為劇中一首英文詩接觸過，反而與劉松仁及鄭少秋相處較多，寶龍憶述指秋官絕對是「大俠Style」入血：「我印象中佢真係有大俠風範，喺服裝車佢都會耍兩吓，同你傾吓偈都大俠咁，入咗血架喇。」無所不談的寶龍，又透露因為曾志偉關係，將初吻獻了給當年同樣是童星的唐寧。