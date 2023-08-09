奇蹟小店｜肥媽大談移民睇法 為了一個包長留香港

由肥媽夥拍《中年好聲音》主持、並由有「音樂情人」之稱的鄭子誠作聲音導航的《奇蹟小店》，逢周一至周三晚上10點半翡翠台播映。昨晚（8日）播出的第二集，肥媽帶領曹敏寶（寶寶）先後走訪兩間傳統餅店，順道拜師學藝，其間發現賣少見少的忌廉筒極考功夫，單是塑形已非常困難。

馳名傳統餅店捲土重來

昨晚第一間餅店，以招牌角仔及雞仔餅見稱，2021年因為租金問題一度結業，吸引無綫節目《東張西望》等報道最後一日營業實況，吳太當時邊落淚邊賣餅的情景，至今仍觸動不少港人。如今餅店遇貴人捲土重來，令吳太終可再圓心願以美食回饋街坊。

每早五點便要起身準備營業的吳太，笑言已習慣「早起夜收」；談到招牌角仔，她透露當年因覺得外來貨品質不夠好，故專誠研發自家餅皮，因而成了顧客美好回憶。吳太忍淚分享了一個感人故事：「有個客打嚟話佢家姐患咗癌症，想佢家姐離開前嚟我度食佢最鍾意嘅角仔。當時未係我哋賣角仔嘅季節，我問個仔（點好），阿仔話『一定要做畀佢食』，好感恩啲顧客對我哋嘅產品咁熱愛。」