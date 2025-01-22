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娛樂
2025-01-22 09:58:00

奇雲高士拿70歲生日 出帖懷念歌后雲妮侯斯頓

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奇雲高士拿70歲生日，仍掛著33年前的拍擋雲妮侯斯頓。

奇雲高士拿70歲生日，仍掛著33年前的拍擋雲妮侯斯頓。

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1月18日是荷李活影星奇雲高士拿(Kevin Costner)70歲生日，他在昨日於Instagram分享一張與已故巨星雲妮侯斯頓(Whitney Houston)的合照，並感嘆：「當雲妮侯斯頓離去，這個世界從此失去一道偉大的光芒。」奇雲與雲妮1992年因合作電影《護花傾情》(The Bodyguard)而變成好友，電影上映時全球大收逾4億美元。

 

 

《護花傾情》的電影原聲唱片，據悉發行首周己突破100萬張銷量，全球總銷量超過 4,500 萬張，成為女歌手最高銷量，紀錄至今冇人能破。 《護花傾情》為奇雲與雲妮帶來極大商業成就。 2012年雲妮的葬禮，奇雲發表長達17分鐘的悼詞。

據悉雲妮在戲裡的角色，本由麥當娜(Madonna)飾演，她因得罪監製奇雲高士拿而被飛。而雲妮之前，已試鏡過的女歌星就包括Janet Jackson、Olivia Newton-John及Pat Benatar等，最後奇雲還是將女主角交給雲妮去演，並由她獻唱電影內的歌曲，包括主題曲經典的《I Will Always Love You》。此戲的原聲唱片(OST)在《格林美》獲4項提名，最後取走3獎，包括大獎「年度唱片」。此曲亦成為雲妮的代表作，在音樂史上留下不朽印記，奇雲高士拿就曾表示：「那首歌徹底改變了音樂世界。」

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雲妮侯斯頓於2012年離世，得年48歲。奇雲高士拿在她的葬禮上，發表長達17分鐘的悼詞。即使CNN正進行現場直播，他仍真摯地表示：「我從遠方而來，就是為這位小女孩。」多年來，奇雲均在不同場合緬懷過這位昔日拍檔，表達對她的敬意與懷念。今年70歲生日，他就帖出與雲妮的合照，喚起影迷及樂迷，對這位永恆巨星的思念。

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