奉俊昊新片《米奇17號》 受荷李活工潮影響 鐵定明年1月上映

《米奇17號》是奉俊昊繼2019年的《上流寄生族》後推出的首部新片。該片改編自美國作家Edward Ashton的小說《米奇7號》(MICKY 7)，由影星羅拔柏迪遜(Robert Pattinson)、Toni Collette和韓裔美籍演員Steven Yeun主演。

《米奇17號》故事講述克隆人參加冰凍行星開拓項目的過程，以及當中所發生的故事。影片以科幻元素為背景，深入探討倫理、身份和人性的議題。觀眾將進入一個未來世界，其中克隆技術已經普及，並且克隆人成為社會的一部分。故事通過主角米奇的視角，揭示了克隆人與人類之間的複雜關係和衝突。

羅拔柏迪遜飾演主角米奇，一個參與冰凍行星開拓項目的克隆人。他面臨自我身份認同的困惑，和對於存在意義的深思。Steven Yeun則飾演一位經驗豐富的太空任務指揮官，他與米奇之間建立了一種特殊的聯繫，並在故事中扮演重要角色。