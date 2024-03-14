奉俊昊新片《米奇17號》 受荷李活工潮影響 鐵定明年1月上映

韓國知名導演奉俊昊的新片《米奇17號》(Mickey 17)，映期定於明年1月28日，該片原本計劃於今年3月進行首映，但受到荷李活罷工的影響而推遲上映。
《米奇17號》是奉俊昊繼2019年的《上流寄生族》後推出的首部新片。該片改編自美國作家Edward Ashton的小說《米奇7號》(MICKY 7)，由影星羅拔柏迪遜(Robert Pattinson)、Toni Collette和韓裔美籍演員Steven Yeun主演。
《米奇17號》故事講述克隆人參加冰凍行星開拓項目的過程，以及當中所發生的故事。影片以科幻元素為背景，深入探討倫理、身份和人性的議題。觀眾將進入一個未來世界，其中克隆技術已經普及，並且克隆人成為社會的一部分。故事通過主角米奇的視角，揭示了克隆人與人類之間的複雜關係和衝突。
羅拔柏迪遜飾演主角米奇，一個參與冰凍行星開拓項目的克隆人。他面臨自我身份認同的困惑，和對於存在意義的深思。Steven Yeun則飾演一位經驗豐富的太空任務指揮官，他與米奇之間建立了一種特殊的聯繫，並在故事中扮演重要角色。
導演奉俊昊以其獨特的導演風格，和細膩的敘事能力聞名於國際影壇。他的前作《上流寄生族》於2019年獲得廣泛好評和獎項，包括《康城電影節》的金棕櫚獎和《奧斯卡》「最佳影片獎」。因此影迷對《米奇17號》期待十分高。
此片預計將為觀眾帶來一場精彩的科幻冒險，並引發對於科技發展和倫理議題的思考。全球首映將在韓國舉行，隨後預計在全球各地聯合上映。影迷和奉俊昊的fans們，迫不及待地期待這部令人興奮的新作。