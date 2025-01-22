奔跑吧！勇敢的女人們︱吳若希狠飛渣男蕭正楠 被讚似足《家有囍事》吳君如

本周迎來大結局的TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》，昨晚播出的劇情中，林采琳(吳若希飾)決定與出軌老公丁丁(蕭正楠飾)離婚。為了顧全大局，包括自己的事業及一對兒女，采琳表面上與丁丁繼續「扮冇嘢」，同時全程投入丁丁投資電影的籌備及拍攝工作。

拍攝宣傳海報期間，她不期然與洛澄(賴慰玲飾)發生拉扯。面對妻子的決絕，丁丁終於意識到自己的問題，並一再跪求原諒，同時逐漸遠離洛澄。決心離婚的采琳，為了避免丁丁情緒崩潰，早早準備了「三個不同層次」的離婚提案：首先是普通的離婚同意書，接著是她單方面提出的離婚，最後是「通姦呈請書」，逼得丁丁屈服。網民對林采琳的果斷表示讚賞，稱讚她是「勇敢的女人們」，留言說：「林采琳沒有拖拉，話走就走，真女人」、「第一份雙方離婚、第二份單方面離婚、第三份通姦呈請書，這裡都很精彩！」還有網民認為，決心離開老公的采琳越來越漂亮，讓人想到當年《家有囍事》的吳君如和黃百鳴。