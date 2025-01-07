奔跑吧！勇敢的女人們︱吳若希自嘲以最樣衰造型跳大媽舞

之前憑《香港人在北京》的演出獲盡好評的吳若希(Jinny)，昨晚在《奔跑吧！勇敢的女人們》再度大晒搞笑功力，除徹底拋下女藝人包袱ZB2狂做醜怪樣兼「唐老鴨」上身玩變聲，更不惜戴上娘爆金色假髮、身穿超老土懷舊造型大跳「殭屍style大媽舞」！據知，今晚將有Jinny「娘爆大媽舞」full version在新一集中播出，除了舞步夠騎呢、戲中戲的廣告歌曲亦相當洗腦，絕對無負Jinny「洗腦天后」封號。

對此，Jinny接受TVB.COM訪問時，亦笑言期待相關廣告播出來的效果，並坦言為了這個短短場口，在古裝街拍了足足4小時：「呢個應該係吳若希出道以嚟最樣衰嘅造型，我哋為咗拍呢隻舞，都喺古裝街拍足四個鐘架，所以要期待吓，唔知最後出街出幾多秒呢？」談到海旁唐老鴨上身扮雞、兼且扮枯樹扮到反晒白眼一幕，Jinny透露最大心理障礙是拍攝時大風又寒冷：「呢場戲我主要負責即場諗啲唔make sense嘅動作出嚟，拍嘅時候都好笑嘅，但因為當時好凍，所以都好想快啲拍完。」