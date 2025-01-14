奔跑吧！勇敢的女人們｜蕭正楠犧牲色相「全裸」上陣 出動大笨象遮重要部位

由林瑋澄監製、黎倩儀編審的無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，由蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等合演，昨晚（13日）一集，蕭正楠再度大放笑彈，劇情講述丁丁（蕭正楠飾）為了幫被誤認為是邱生（鄧英敏飾）小三的沈洛澄（賴慰玲飾）轉移視線，犧牲色相直播出浴鏡頭之餘，為了吸引點擊及討論，更故意製造「意外露出」假象，令被維護的洛澄甜在心頭！

朱敏瀚搣封箱膠紙助攻

昨晚阿蕭的「全裸」場口相當搞鬼，劇組除不時以拍攝技巧製造阿蕭「全裸」假象；在其中一幕「全裸」阿蕭與朱敏瀚的追逐場口，劇組又刻意以大笨象遮蓋阿蕭重要部份，為場口增添喜感。觀乎無綫官方社交網釋出的拍攝花絮，阿蕭、朱仔及吳若希三人拍攝相關場口時，明顯見到吳若希忍笑功夫極差，對著「全裸」阿蕭，她都還能勉強用力忍笑，但每次只要聽到朱仔大力摵封箱牛皮膠紙，吳若希就會破功哈哈大笑，笑點相當耐人尋味。是次是阿蕭繼《巾幗梟雄之懸崖》後再度赤裸上身曬肌，鏡頭所見，阿蕭的胸肌相當堅挺，無論哪個角度拍攝均甚有睇頭；對此，監製瑋澄爆料指阿蕭拍攝前不但零操肌，更爆出驚人自信Bite！瑋澄說：「拍之前我有問阿蕭使唔使操吓，佢好自信咁話：『點解要操？一路都Keep得好！』」