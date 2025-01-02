奔跑吧！勇敢的女人們｜蕭正楠賴慰玲廿年前已合作 由傾薯片變交流育兒

《奔跑吧！勇敢的女人們》中賴慰玲與蕭正楠有感情發展，二人在片中扮演愛火重燃的舊情人，與吳若希三人因為拍攝一個蒸餾水廣告而結緣。當時畫面利用AI技術交代三人當年拍攝廣告的經過，三人的樣子在AI下變得非常卡通。其後他們事後表示公司利用AI技術，將他們10年前的照片，套落那場戲。

賴慰玲就公開當日她與蕭正楠身穿校服拍攝的合照，以及20年前的合照。原來二人早在廿年前已經合作！賴慰玲寫道︰「成個故事由20年前開始講起，係真係20年前。我細細個就有幸同Edwin哥哥一齊演出舞台劇，Edwin哥哥當年做嘅鐵郎博士令人印象深刻。仲記得當年演出期間係我會考放榜，好似有科唔合格，我有啲唔開心，Edwin哥哥就請我食咗包薯片，簡直係關心後輩嘅典範！」

她續寫道︰「相隔20年，有機會同Edwin哥哥再次合作，一齊再演活返20年前嘅自己，見到Edwin哥哥將角色演得如此油膩有趣，實在令後輩大開眼界！」之後更打上Hashtag「#以前傾食咩薯片」及「#而家傾懷孕育兒」

她接受無綫訪問表示蕭正楠為人非常好笑，「有好多次我望住佢做戲，我笑到停唔到，我要佢擰歪面，但係佢擰歪面我又覺得佢擰得好好笑。結果佢真係停咗喺度問到底點先可以幫到我唔笑。」