奔跑吧！勇敢的女人們｜靠AI炮製「減齡10年」校園feel青春廣告 吳若希社交網拆解幕後花絮

由蕭正楠、吳若希、賴慰玲、朱敏瀚主演的《奔跑吧！勇敢的女人們》，昨晚播出前以黑底白字的聲明，並指劇集出現航空事故情節，以免影響觀眾情緒。

《奔跑吧！勇敢的女人們》是一套充斥新鮮面孔及新鮮演員配搭的喜劇式狂想曲，既有意想不到的笑料，亦有笑中有淚的反思。昨晚劇情講述綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾），與當紅女藝人沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡氣冤家、乜都鬥餐死，但實質卻是愛火重燃的舊情人，丁仲堯背著在外國生活的太太林采琳（吳若希飾）與洛澄打得火熱。