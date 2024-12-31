奔跑吧！勇敢的女人們｜靠AI炮製「減齡10年」校園feel青春廣告 吳若希社交網拆解幕後花絮

由蕭正楠、吳若希、賴慰玲、朱敏瀚主演的《奔跑吧！勇敢的女人們》，昨晚播出前以黑底白字的聲明，並指劇集出現航空事故情節，以免影響觀眾情緒。
《奔跑吧！勇敢的女人們》是一套充斥新鮮面孔及新鮮演員配搭的喜劇式狂想曲，既有意想不到的笑料，亦有笑中有淚的反思。昨晚劇情講述綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾），與當紅女藝人沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡氣冤家、乜都鬥餐死，但實質卻是愛火重燃的舊情人，丁仲堯背著在外國生活的太太林采琳（吳若希飾）與洛澄打得火熱。
除了劇集一開始已有蕭正楠扮鬼扮馬在劇中拍攝不同款式廣告外，就劇情講到三位主角初入行時，因為拍攝了一個蒸餾水廣告而結緣，首集播出了透過AI炮製、以三人為主角的逆齡廣告片，片段所見，三人以 AI 換面變年青後的樣子夠晒卡通兼有記憶點，完全符合劇集的喜 劇風格。
片段出街後，吳若希在個人社交網分享了相關片段的製作花絮：「呢個廣告好好笑，公司用 AI技術，搵咗我哋10年前相，套咗落去呢條片度，WELL…呢班人，真係10年前嘅人嚟㗎！」至於賴慰玲今次飾演當紅女藝人，網民大讚升呢人母已有一段日子的她女人味大爆發，並留言大讚「女人味爆晒出嚟」、「唔識老」、「賴慰玲幾時都咁有姐姐格，朕封佢做國民家姐」。