奧斯卡出爐最佳國際電影 巴西片《我生如是繼續》落實5月香港上架

巴西電影《我生如是繼續》（I'm Still Here）剛在奧斯卡頒獎禮上勇奪最佳國際電影，該片除了以《至死方休》之譯名於4月在港舉行的第49屆香港國際電影節（HKIFF）放映外，還落實透過Now TV的Now True平台從5月17日起全港獨家上架。

《我生如是繼續》由巴西影后法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）主演，電影已榮獲第81屆威尼斯影展最佳劇本獎，法蘭達杜利斯上月更在第82屆金球獎上奪得最佳女主角，擊敗安祖蓮娜祖莉、妮歌潔曼、琦溫絲莉、彭美拉安德遜及泰達史雲頓一眾強勁對手，成為史上首位巴西金球影后！同時，《我生如是繼續》在今屆奧斯卡金像獎獲得三項提名，分別角逐最佳電影、最佳國際電影、最佳女主角，結果大熱贏得最佳國際電影殊榮。

《我生如是繼續》是套真人真事人物傳記電影，由巴西首席大導演和路達沙利斯（Walter Salles）執導，故事乃同名回憶錄改編而成，以1970年代巴西軍事獨裁政權時期黑暗歷史為背景，講述前國會議員Rubens Paiva一天從家中被帶走問話，從此失蹤。妻子Eunice帶著五個兒女，鍥而不捨想要找出丈夫下落，面對不義仍堅定不移，卻於25年後獲得丈夫的正式死亡證。本片女主角的母親正是《中央車站》女主角法蘭達蒙特納哥（Fernanda Montenegro），以95歲高齡客串演老年版Eunice，《我生如是繼續》在巴西叫好叫座，票房大賣，累積入場人次高達400萬人，成為疫情後巴西最賣座本土電影！