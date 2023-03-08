奧斯卡得獎導演Alex Gibney拍Elon Musk紀錄片

全球首富Tesla 、Space X、Twitter CEO Elon Musk人生非常傳奇，又經常有驚人舉動及言論而見報，關於佢嘅新聞多姿多彩，話題比一眾娛樂紅星更豐富。

有人形容Elon Musk為真人版「鋼鐵俠」，因為咩領域都見到佢出手，例如為烏克蘭提供「星鏈」上網服務。同時佢嘅爭議事件亦非常多，好似有關佢嘅喜怒無常、無理解僱員工，帶住個洗手盆去Twitter總部等等！感情生活亦相當忙碌，唔經唔覺已經有9名子女！