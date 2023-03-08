奧斯卡得獎導演Alex Gibney拍Elon Musk紀錄片

全球首富Tesla 、Space X、Twitter CEO Elon Musk人生非常傳奇，又經常有驚人舉動及言論而見報，關於佢嘅新聞多姿多彩，話題比一眾娛樂紅星更豐富。
有人形容Elon Musk為真人版「鋼鐵俠」，因為咩領域都見到佢出手，例如為烏克蘭提供「星鏈」上網服務。同時佢嘅爭議事件亦非常多，好似有關佢嘅喜怒無常、無理解僱員工，帶住個洗手盆去Twitter總部等等！感情生活亦相當忙碌，唔經唔覺已經有9名子女！
導演金柏尼擅拍嚴肅題材
奧斯卡得獎導演艾力克斯金柏尼（Alex Gibney）被Elon Musk精彩又富爭議嘅人生吸引，決定開拍以佢為題嘅紀錄片Musk。導演金柏尼擅拍嚴肅題材，2005年《安隆風暴》（Enron: The Smartest Guys in the Room)以法庭應訊、員工訪談片斷等揭露美國2001年安隆公司商業醜聞，身處高位嘅管理層玩弄財技中飽私囊，導致公司破產、幾千員工失業、散戶投資者失利嘅惡行。
2007年嘅《計程車司機之死》（Taxi to the Dark Side)記錄美國在阿富汗不人道虐囚事件，故事由一位在阿富汗駕駛計程車維行的司機開始，這個無辜的平民被美國軍方刑求虐待，在2002年遭到殺害，五天後宣告死亡。
原文刊登於 電影LOL