奧斯卡得獎導演Alex Gibney拍Elon Musk紀錄片

導演金柏尼擅拍嚴肅題材

奧斯卡得獎導演艾力克斯金柏尼(Alex Gibney)被Elon Musk精彩又富爭議嘅人生吸引,決定開拍以佢為題嘅紀錄片Musk。導演金柏尼擅拍嚴肅題材,2005年《安隆風暴》(Enron: The Smartest Guys in the Room)以法庭應訊、員工訪談片斷等揭露美國2001年安隆公司商業醜聞,身處高位嘅管理層玩弄財技中飽私囊,導致公司破產、幾千員工失業、散戶投資者失利嘅惡行。

2007年嘅《計程車司機之死》(Taxi to the Dark Side)記錄美國在阿富汗不人道虐囚事件,故事由一位在阿富汗駕駛計程車維行的司機開始,這個無辜的平民被美國軍方刑求虐待,在2002年遭到殺害,五天後宣告死亡。

