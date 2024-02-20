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娛樂
2024-02-20 16:17:33

奧斯卡提名動畫《熊抱青春記》疫情改串流上架 本月首度登香港大銀幕

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迪士尼與彼思炮製作品《熊抱青春記》本月首度在香港院線上映。

迪士尼與彼思炮製作品《熊抱青春記》本月首度在香港院線上映。

迪士尼與彼思炮製作品《熊抱青春記》(Turning Red) ，疫情期間在2022311日透過Disney+全球上架，不但獲奧斯卡及金球獎最佳動畫提名及多項大獎，更在影評網站Rotten Tomatoes獲得專業影評人高達95%好評，大讚這部動畫以破格創意的青春成長故事，在輕鬆搞笑中帶出發人深省的訊息。

《熊抱青春記》原本在兩年前於戲院上映，可惜因為全球爆發疫情，才改為串流上架，今年終於登上各地大銀幕，香港亦在本月起限時上映，撲飛即送限量版雙面《熊抱青春記》x《玩轉腦朋友2》精美A4文件夾一個。

《熊抱青春記》本月起在香港限時上映。

《熊抱青春記》本月起在香港限時上映。

《熊抱青春記》故事透過主角美美的突變大熊貓奇幻遭遇，帶出青春期成長的躁動，與家人、朋友既愛且恨的關係，如何面對和處理自己的情緒，如何接納自己的不同面向和陰暗面，以至在壓抑慾望與表達自我之間如何自處等重大人生課題。電影中，美美一直都希望成為父母眼中的完美乖乖女，孝順他們樂於聽從他們的指示，但當有了閨蜜；有了喜歡的偶像，與媽媽的關係開始起了變化，一直對媽媽言聽計從，最後都決心把自己的想法說出來。而當美美發現原來媽媽曾經也和婆婆有着相同的矛盾，她怎至鼓起勇氣安慰媽媽，令媽媽與婆婆冰釋前嫌，而媽媽最後亦能理解女兒，將彼此的心結解開。

《熊抱青春記》入圍下月揭曉的奧斯卡爭最佳動畫。

《熊抱青春記》入圍下月揭曉的奧斯卡爭最佳動畫。

28 上映戲院包括:

銀河戲院 （澳門）

CGV 星酷廣場戲院 （澳門）

英皇戲院澳門葡京人

 

2.17 上映戲院包括：

MCL 德福戲院

MCL 新都城戲院

Star Cinema

Festival Grand Cinema

Movie Town

K11 Art House

MCL Cinema Plus+ 荷里活戲院

MCL THE ONE 戲院

MCL Airside 戲院

凱都戲院

影藝戲院 青衣城

CGV Cinemas D2 Place

Lumen Cinema

嘉禾Megabox

Cinema City 愉景新城Candy Park

Cinema City 柴灣

 

2.24上映戲院包括：

Emperor 屯門新都商場

Emperor 馬鞍山新港城中心

Emperor 荃灣荃新天地

Emperor 將軍澳康城

Emperor Cinema Plus+ 大圍圍方

My Cinema Yoho Mall

Premiere Elements

《熊抱青春記》是個破格具創意的青春成長故事，在輕鬆搞笑中帶出發人深省的訊息。

《熊抱青春記》是個破格具創意的青春成長故事，在輕鬆搞笑中帶出發人深省的訊息。

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