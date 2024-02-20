奧斯卡提名動畫《熊抱青春記》疫情改串流上架 本月首度登香港大銀幕

迪士尼與彼思炮製作品《熊抱青春記》(Turning Red) ，疫情期間在2022年3月11日透過Disney+全球上架，不但獲奧斯卡及金球獎最佳動畫提名及多項大獎，更在影評網站Rotten Tomatoes獲得專業影評人高達95%好評，大讚這部動畫以破格創意的青春成長故事，在輕鬆搞笑中帶出發人深省的訊息。

《熊抱青春記》原本在兩年前於戲院上映，可惜因為全球爆發疫情，才改為串流上架，今年終於登上各地大銀幕，香港亦在本月起限時上映，撲飛即送限量版雙面《熊抱青春記》x《玩轉腦朋友2》精美A4文件夾一個。