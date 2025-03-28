奧斯卡最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》 破天荒聯乘本土經典《牛仔返嚟喇！》百老匯院線獨家上映

《貓貓的奇幻漂流》（Flow）連奪本年度金球獎及奧斯卡最佳動畫，電影安排4月4日在香港正式上映，而《貓貓的奇幻漂流》上畫日起，本港小本製作的6分半鐘動畫短片《牛仔返嚟喇！》將獨家於百老匯院線上映之所有《貓貓的奇幻漂流》放映前播放，以香港沉靜多時的本土IP，與拉脫維亞貓貓隔空合作，寓意身處再艱難的時刻，不用甚麼對白，跨界攜手一同漂流。

今屆奧斯卡金像獎最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》講述末世將至洪水茫茫，黑貓的家園被淹沒，唯有孤獨地登上小船避難，沿途遇上不同動物同舟共濟，展開一段奇幻漂泊之旅；《牛仔返嚟喇！》則是牛仔從80年代的舊香港，一步步來到2025年的今日，經歷40年香港起跌，遇上各式各樣的流行文化社會人物。 經歷大千世界，貓貓依然是當日救牠救己的黑貓，牛仔依然是那個常常穿著人字拖、留著湯碗頭的天真活潑聰慧的8歲小朋友。特別是後者，除了向原作者王司馬先生致敬，也特別送給為香港奮發出力的香港人。《牛仔返嚟喇！》、《貓貓的奇幻漂流》將於今日（28日）晚上假MOViE MOViE Pacific Place舉行首播禮，《牛仔返嚟喇！》動畫短片創作團隊將與群星好友一同出席欣賞，一起為是次破天荒聯乘揭開序幕。