奧斯卡最佳紀錄片導演Hamdan Ballal 遭襲擊更被以色列軍方帶走

巴勒斯坦導演Hamdan Ballal，周一在約旦河西岸家中被襲擊。(網上圖片)

今年奧斯卡「最佳紀錄片」獲獎影片《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)的巴勒斯坦導演Hamdan Ballal，前日(24日)在約旦河西岸家中遭到以色列定居者襲擊，隨後被以色列軍方帶走。

根據美國CNN的報道，《家不成家》的聯合導演Basel Adra透露，當他接到Hamdan Ballal打來的電話時，對方稱非常痛苦，他即前往對方位於約旦河西岸的家中。他親眼目睹Hamdan Ballal和至少另外一人被色列軍方帶走。

Basel Adra說，「Hamdan Ballal的房子外面有一群以色列居民，其中有人正向他們拋石塊，以色列警察和軍隊則駐守在屋外。」據說這些以色列士兵，表明會向任何試圖靠近的人開槍。