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娛樂
2025-03-26 07:30:00

奧斯卡最佳紀錄片導演Hamdan Ballal 遭襲擊更被以色列軍方帶走

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巴勒斯坦導演Hamdan Ballal，周一在約旦河西岸家中被襲擊。(網上圖片)

巴勒斯坦導演Hamdan Ballal，周一在約旦河西岸家中被襲擊。(網上圖片)

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今年奧斯卡「最佳紀錄片」獲獎影片《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)的巴勒斯坦導演Hamdan Ballal，前日(24)在約旦河西岸家中遭到以色列定居者襲擊，隨後被以色列軍方帶走。

根據美國CNN的報道，《家不成家》的聯合導演Basel Adra透露，當他接到Hamdan Ballal打來的電話時，對方稱非常痛苦，他即前往對方位於約旦河西岸的家中。他親眼目睹Hamdan Ballal和至少另外一人被色列軍方帶走。

Basel Adra說，「Hamdan Ballal的房子外面有一群以色列居民，其中有人正向他們拋石塊，以色列警察和軍隊則駐守在屋外。」據說這些以色列士兵，表明會向任何試圖靠近的人開槍。

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以色列導演Yuval Abraham(右)表示，Hamdan Ballal頭部和腹部受傷，暫時未有他進一步消息。 今年奧斯卡「最佳紀錄片」《家不成家—我生於巴勒斯坦》。 《家不成家》亦獲得德國柏林影展的肯定。 另一導演Basel Adra稱，見到有人向Hamdan Ballal的家投擲石塊。(網上圖片)

該片的另一聯合導演、以色列人Yuval Abraham則表示，「Hamdan Ballal被襲擊致頭部和腹部受傷，暫時沒有進一步的消息。」本月2日，Hamdan Ballal憑藉紀錄片《家不成家》獲得奧斯卡「最佳紀錄片」獎，該片深入探討居住在約旦河西岸的巴勒斯坦居民的現實境況。

Hamdan Ballal出生於巴勒斯坦，是一名農民，在《家不成家》中，他拍下自己多年來受到以色列人，試圖奪走他們的家園和土地。

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Hamdan Ballal 家不成家—我生於巴勒斯坦 No Other Land
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