奧斯卡最佳電影｜李安重談《斷背山》大熱倒灶　直指評審歧視同志片

台灣導演李安最近去到母校紐約大學接受榮譽大獎，並接受美媒IndieWire訪問，當中談到2005年作品《斷背山》失落奧斯卡最佳電影一事。
結果得獎嘅係《撞車》
李安提到，《斷》所得到嘅已經去到「天花板」，而喺當屆奧斯卡已經贏得最佳配樂、改編劇本以及導演獎。但當年《斷背山》爆冷，喺最佳電影中輸俾另一套戲《撞車》(Crash)。訪問中，李安表示早有預感《斷背山》未能拿下最佳電影，但強調自己不帶憤怒或其他情緒，並認為賽果反映當時奧斯卡對同志愛情片帶有歧視。
而李安提到當年好多人都以為《斷背山》會拎最佳電影，佢話自己上台拎完最佳導演之後，工作人員叫佢喺後台邊等候，而下一個頒嘅獎係最佳電影，令李安以為真係有機會。頒獎嘉賓積尼高遜準備讀出得獎電影時，李安緊張到不行，而結果得獎嘅係《撞車》。當時直播畫面見到，積尼高遜對於賽果同樣難以置信。
將會開拍《李小龍傳》
呢套唔得可以搏下套，而李安喺《斷背山》過後拍過《少年Pi的奇幻漂流》，為佢再拎多個最佳導演獎。不過其他作品如《雙子任務：疊影危機》、《比利·林恩的中場戰事》就似乎口碑同票房都麻麻地。
呢幾套3D拍攝電影令李安帶來唔少壓力，加上技術困難等原因，李安將會開拍嘅《李小龍傳》已經講明唔會用3D技術拍攝。至於《李小龍傳》幾時開鏡，李安話希望越快越好，直言因為佢同男主角(李安兒子李淳)都年紀唔細。
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