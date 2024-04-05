奧斯卡最佳電影｜李安重談《斷背山》大熱倒灶　直指評審歧視同志片

台灣導演李安最近去到母校紐約大學接受榮譽大獎，並接受美媒IndieWire訪問，當中談到2005年作品《斷背山》失落奧斯卡最佳電影一事。

結果得獎嘅係《撞車》

李安提到，《斷》所得到嘅已經去到「天花板」，而喺當屆奧斯卡已經贏得最佳配樂、改編劇本以及導演獎。但當年《斷背山》爆冷，喺最佳電影中輸俾另一套戲《撞車》(Crash)。訪問中，李安表示早有預感《斷背山》未能拿下最佳電影，但強調自己不帶憤怒或其他情緒，並認為賽果反映當時奧斯卡對同志愛情片帶有歧視。

而李安提到當年好多人都以為《斷背山》會拎最佳電影，佢話自己上台拎完最佳導演之後，工作人員叫佢喺後台邊等候，而下一個頒嘅獎係最佳電影，令李安以為真係有機會。頒獎嘉賓積尼高遜準備讀出得獎電影時，李安緊張到不行，而結果得獎嘅係《撞車》。當時直播畫面見到，積尼高遜對於賽果同樣難以置信。