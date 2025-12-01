奧斯卡編劇Tom Stoppard病逝 名咀Piers Morgan發文悼念

奧斯卡、金球獎獲獎編劇Tom Stoppard，前日傳出逝世消息，享年88歲。其經理人發布的聲明稱：「Tom Stoppard在英國家中安詳離世，家人陪伴在側。人們將永遠銘記他的作品、才華，他的人性光輝，還有堅定不移的態度，他慷慨的精神，以及對英語的深切熱愛。」

被譽為「天才劇作家」的Tom Stoppard，於捷克出世，二戰後為躲避納粹而逃離當地，定居英國。他童年非常坎坷，17歲開始從事新聞工作，1966年以《Rosencrantz & Guildenstern Are Dead》一劇，在英國劇場界聲名鵲起。自首演以來，該劇已被全球250家的劇團演出，為他贏得廣泛讚譽，他亦曾經三奪舞台劇界奧斯卡的東尼獎(Tony Awards)。1997年更獲英國女皇伊莉莎白二世，頒授爵士頭銜。

Tom Stoppard七、八十年代開始投入影視劇界，著名作品有《太陽帝國》(Empire of the Sun)、《寫我深情》(Shakespeare in Love)等，其中《寫我深情》為他於奪得1998年的奧斯卡及金球獎「最佳編劇獎」。英國名咀Piers Morgan，特別在社交媒體發文哀悼，他說：「Tom Stoppard是世上最偉大的劇作家之一，聽到這個消息讓我感到非常難過。」