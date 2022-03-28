奧斯卡2022｜《心之旋律》Troy Kotsur史上首位聽障男演員奪最佳男配角

第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間今早舉行，Apple TV+電影《心之旋律》的Troy Kotsur獲最佳男配角獎，成為史上第一位榮獲奧斯卡「最佳男配角」的聽障男演員。共獲3項提名《心之旋律》已先後奪最佳男配角和最徍改編劇本，此片共有3位聽障演員參與演出。被視為奪最佳電影的黑馬。Troy也是史上第二位於奧斯卡頒獎禮上獲得演員獎項的聽障演員，至於第一位則是在《心之旋律》演其妻的Marlee Matlin，她於21 歲時以《Children of a Lesser God》獲得 1987 年第 59 屆奧斯卡最佳女主角，當年她也是「奧斯卡史上最年輕影后」。

Troy Kotsur通過美國手語翻譯說：「我不敢相信我在這裡！」他將獎項獻給了聽障社群，並大讚導演 Sian Heder 是「最好的溝通者」，又向已故父親致敬：「我永遠愛你，你是我的英雄。」他的父親於 1987 年遭遇車禍致半身不遂，其後於 2001 年離世。致詞中 Troy 亦不忘開玩笑表示，他最近到訪白宮期間，曾一度打算教授美國總統 Joe Biden 及第一夫人Jill Biden 一些「骯髒的手語」，但同片演員 Marlee Matlin 不鼓勵他這樣做。Troy Kotsur擊敗《犬山記》的Kodi Smit-McPhee和傑西普萊蒙(Jesse Plemons)、《貝爾法斯特》的Ciarán Hinds和《Being the Richardos》的J·K·西蒙斯(J.K.SIMMONS) 獲獎。