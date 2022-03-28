奧斯卡2022｜韋史密夫打人惹警方介入 影帝獎座恐被收回

出爐影帝韋史密夫（Will Smith）在第94屆奧斯卡頒獎禮台上怒摑黑人諧星基斯洛克（Chris Rock），場面成為是次盛會的最矚目話題。

事件起因是任頒獎嘉賓的基斯洛克在台上搞氣氛，並逐一搵對象來大開玩笑，點知卻嘲笑因病脫髮的珍達娉琪（Jada Pinkett Smith），笑對方髮型似足狄美摩亞（Demi Moore）在《伴我雄心》（G.I. Jane）中之skinhead造型，身為丈夫的韋史密夫護妻心切，立即嬲到上台兜巴星擊向對方。

雖然不少網民力挺韋史密夫的護妻舉動，但也有反對聲音，認為出手打人也相當冇品，據《紐約郵報》指，有荷李活中人對韋史密夫在盛會上使用暴力大感不滿，揚言要研究是否應收回小金人。與此同時，洛杉磯警方在事件後即介入調查，不過根據警方引述，被打的基斯洛克拒絕報案，事主未有打算追究及不會向韋史密夫提出指控。

夫妻Open Relationship

韋史密夫為護妻上台動粗，查實珍達娉琪近年健康不佳，因免疫系統異常導致甩頭髮情況嚴重，由於受到俗稱「鬼剃頭」的脫髮問題困擾，加上頭髮長回速度相當慢，珍達娉琪才決定剃光頭。

韋史密夫與珍達娉琪多年來屢傳婚變，結婚至今25年，兩夫婦已變成「開放式關係」，事關前年爆出珍達承認背夫偷食，跟比她年輕21載的饒舌歌手August Alsina發展婚外情，韋史密夫與珍達娉琪更曾分居，而韋史密夫亦曾傳出不忠，跟「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）有不尋常關係。