熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
娛樂
2022-03-28 13:24:44

奧斯卡2022｜韋史密夫打人惹警方介入 影帝獎座恐被收回

分享：
珍達娉琪患病致脫髮

韋史密夫護妻在奧斯卡台上打人，背後原因是珍達娉琪近年患病導致脫髮。

出爐影帝韋史密夫（Will Smith）在第94屆奧斯卡頒獎禮台上怒摑黑人諧星基斯洛克（Chris Rock，場面成為是次盛會的最矚目話題。

事件起因是任頒獎嘉賓的基斯洛克在台上搞氣氛，並逐一搵對象來大開玩笑，點知卻嘲笑因病脫髮的珍達娉琪（Jada Pinkett Smith，笑對方髮型似足狄美摩亞（Demi Moore）在《伴我雄G.I. Jane中之skinhead造型，身為丈夫的韋史密夫護妻心切，立即嬲到上台兜巴星擊向對方

雖然不少網民力挺韋史密夫的護妻舉動，但也有反對聲音，認為出手打人也相當冇品，據《紐約郵報》指，有荷李活中人對韋史密夫在盛會上使用暴力大感不滿，揚言要研究是否應收回小金人。與此同時，洛杉磯警方在事件後即介入調查，不過根據警方引述，被打的基斯洛克拒絕報案，事主未有打算追究及不會向韋史密夫提出指控。

夫妻Open Relationship

韋史密夫為護妻上台動粗，查實珍達娉琪近年健康不佳，因免疫系統異常導致甩頭髮情況嚴重，由於受到俗稱「鬼剃頭」的脫髮問題困擾，加上頭髮長回速度相當慢，珍達娉琪才決定剃光頭

韋史密夫與珍達娉琪多年來屢傳婚變，結婚至今25，兩夫婦已變成「開放式關係」，事關前年爆出珍達承認背夫偷食，跟比她年輕21載的饒舌歌手August Alsina發展婚外情，韋史密夫與珍達娉琪更曾分居，而韋史密夫亦曾傳出不忠，跟「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）有不尋常關係。

韋史密夫謝茜嘉謝西婷首捧小金人 韋史密夫奧斯卡打人
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受