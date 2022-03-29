奧斯卡2022｜韋史密夫為掌摑事件公開道歉 暴力是不可原諒的

出爐奧斯卡影帝韋史密夫(Will Smith)昨日(28日)在頒獎台上怒摑基斯洛克(Chris Rock)，成為今屆奧斯卡熱話，震撼全球。經過沉思反省後，他今日於社交平日為這「世紀一摑」發文公開道歉，韋史密夫發文表示，「各種形式的暴力都是有毒和具破壞性的。 我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可原諒的。對我開玩笑是我工作的一部分，但對Jada健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒激動。克里斯(Chris)，我想公開向你道歉。 我越界做錯了，我很尷尬，我的行為並不能表明我想成為怎樣的人。在滿有愛和善意的世界裡，不該有暴力。」
向大會和電影團隊致歉
同時，韋史密夫亦向奧斯卡的主辦單位，美國電影藝術、所有出席者和在世界各地觀看節目的人致歉，對其行為深表遺憾，「我要向威廉斯家族和理查威廉斯道歉，我深感遺憾是，我的行為玷污了我們所有人原本美好的旅程」不過，影藝學院已發表聲明，譴責韋史密夫的粗暴行為，亦表明會就事件展開調查，不排除收回奧斯卡獎座的可能性。據知，洛杉磯警方亦已介入調查，但基斯洛克表明不會向韋史密夫提告。
主辦單位譴責韋史密夫動粗行為
奧斯卡的主辦單位、美國電影藝術與科學學院(The Academy)譴責韋史密夫的行為，表明會就韋史密夫在台上的行為展開調查，「依據學院章程、行為法則以及加州法律來研究應採取的進一步行動。」學院亦發表聲明，譴責韋史密夫在頒獎典禮上的動粗行為。