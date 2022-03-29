奧斯卡2022｜韋史密夫為掌摑事件公開道歉 暴力是不可原諒的

出爐奧斯卡影帝韋史密夫(Will Smith)昨日(28日)在頒獎台上怒摑基斯洛克(Chris Rock)，成為今屆奧斯卡熱話，震撼全球。經過沉思反省後，他今日於社交平日為這「世紀一摑」發文公開道歉，韋史密夫發文表示，「各種形式的暴力都是有毒和具破壞性的。 我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可原諒的。對我開玩笑是我工作的一部分，但對Jada健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒激動。克里斯(Chris)，我想公開向你道歉。 我越界做錯了，我很尷尬，我的行為並不能表明我想成為怎樣的人。在滿有愛和善意的世界裡，不該有暴力。」