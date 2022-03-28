奧斯卡2022︱BTS《奧斯卡》談動畫 網上掀熱話

《第94屆奧斯卡頒獎禮》眾星雲集，現場盛況吸引全球關注。韓國人氣男團防彈少年團(BTS)，突然現身頒獎禮上，隨即引來現場嘉賓與他們的fans熱議。下周赴美參加《格林美》獎的BTS，以預錄視頻形式亮相，由於事前毫無預警，加上BTS擁有不少青少年樂迷，外界估計大會希望藉著他們的人氣，吸引更多年輕人留意頒獎禮。

RM最愛《玩轉極樂園》

BTS現身大螢幕時，全程以韓文對談，並分享自己喜歡的音樂類型電影。隊長RM稱：「我覺得《玩轉極樂園》是一部真正的傑作，一共看了3次，每次看都會哭得很厲害。」而J-Hope就對迪士尼表白，「很喜歡迪士尼的電影，尤其是《阿拉丁》。」V就自稱是PIXAR的忠實擁躉。BTS亮相《奧斯卡》，片段不但在Twitter瘋傳，更被網友廣泛談論。