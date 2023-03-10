奧斯卡2023完整入圍名單｜楊紫瓊再鬥姬蒂白蘭芝爭影后 《奇異女俠玩救宇宙》獲11項提名 （附外媒賽果預測）

《第95屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月13日舉行，今日(24日)公布提名名單，早前憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎影后殊榮的楊紫瓊，順利入圍最佳女主角，將與另一大熱《Tár》的姬蒂白蘭芝爭奪影后寶座。而《奇》片亦獲得最多的11項提名。 ViuTV亦宣佈將於香港時間3月13日早上9時正，於免費電視ViuTVsix 96台現場直播《第95屆奧斯卡金像獎》。
《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計、最佳男配角、最佳女配角及最佳女主角，其中楊紫瓊更成為首位華人女星躋身影后的提名名單，且看她能否擊敗姬蒂白蘭芝、《金髮夢露》的安娜迪艾瑪絲、《法貝曼：造夢大師》的米雪威廉絲，以及《To Leslie》的Andrea Riseborough，繼金球獎之後再下一城。至於金球獎最佳男配角得主關繼威，亦以大熱姿態入圍奧斯卡。此外，《奇》片兩位女配角珍美李寇蒂絲和許瑋倫也雙雙獲得提名。
《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》同獲9項提名
獎項提名數目僅次於《奇異女俠玩救宇宙》的是《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》，同樣獲得9項提名，前者入圍最佳電影、改編劇本、原創配樂、化妝及髮型等；後者則有份角逐影帝、男配角及女配角等獎項。最佳男主角方面，將由《貓王》的奧斯汀畢拿、《伊尼舍林的女妖》的哥連法路、《鯨》的班頓費沙、《Aftersun》的Paul Mescal，以及《Living》的Bill Nighy爭奪。此外，被視為最佳國際電影大熱、由南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》，在提名名單中卻名落孫山。
《第95屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單
最佳電影
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《法貝曼：造夢大師》
- 《Tár》
- 《壯志凌電：獨行俠》
- 《上流落水狗》
- 《Women Talking》
最佳導演
- Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》
- Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》
- Todd Field《Tár》
- Ruben Ostlund《上流落水狗》
- 史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》
最佳男主角
- 奧斯汀畢拿《貓王》
- 哥連法路《伊尼舍林的女妖》
- 班頓費沙《鯨》
- Paul Mescal《Aftersun》
- Bill Nighy《Living》
班頓費沙Brendan Fraser走出性侵陰霾 以《鯨》問鼎最佳男主角
最佳女主角
- 姬蒂白蘭芝《Tár》
- 安娜迪艾瑪絲《金髮夢露》
- Andrea Riseborough《To Leslie》
- 米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》
- 楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男配角
- Brendan Gleeson《伊尼舍林的女妖》
- 拜恩泰利亨利《攜步渡水橋》
- Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》
- 巴利高根《伊尼舍林的女妖》
- 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
成龍辭演造就最佳男配角 關繼威曾住香港越南難民營 20年冇戲拍轉做幕後
最佳女配角
- 安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 周洪《鯨》
- 嘉莉干頓《伊尼舍林的女妖》
- 珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》
- 許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》
最佳原創劇本
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《法貝曼：造夢大師》
- 《Tár》
- 《上流落水狗》
最佳改編劇本
- 《西線無戰事》
- 《神探白朗：抽絲剝繭》
- 《Living》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
- 《Women Talking》
最佳剪接
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《Tár》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
最佳原創歌曲
- 《Applause》《Tell It Like A Woman》
- 《Hold My Hand》《壯志凌雲：獨行俠》
- 《Lift Me Up》《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 《Naatu Naatu》《革命雙雄》
- 《This Is A Life》《奇異女俠玩救宇宙》
最佳配樂
- 《西線無戰事》
- 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《法貝曼：造夢大師》
最佳攝影
- 《西線無戰事》
- 《中有，部分真實的偽記事》
- 《貓王》
- 《Empire of Light》
- 《Tár》
最佳服裝設計
- 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
- 《黑豹2：瓦于達萬歲》
- 《貓王》
- 《奇異女俠玩救宇宙》
- 《夏夫人的巴黎夢》
最佳化妝及髮型設計
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《黑豹2：瓦于達萬歲》
- 《貓王》
- 《鯨》
最佳音效
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《阿凡達：水之道》
- 《貓王》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
最佳視覺效果
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《阿凡達：水之道》
- 《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 《壯志凌雲：獨行俠》
最佳國際電影
- 《西線無戰事》(德國)
- 《1985阿根廷》(阿根廷)
- 《Close》(比利時)
- 《驢子伊艾奧》(波蘭)
- 《恬靜之夏》(愛爾蘭)
最佳美術指導
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
- 《貓王》
- 《法貝曼：造夢大師》
最佳動畫
- 《吉拿域戴拖路之皮諾丘》
- 《Marcel the Shell with Shoes On》
- 《無敵貓劍俠：8+1條命》
- 《海獸獵人》
- 《熊抱青春記》
最佳紀錄長片
- 《救雀奇兵》
- 《All The Beauty and the Bloodshed》
- 《火山摯戀》
- 《A House Made of Splinters》
- 《Navalny》
最佳紀錄短片
- 《小象守護者》
- 《Haulout》
- 《How Do You Measure a Year》
- 《米邱效應：疑幻疑真的水門事件》
- 《Stranger at the Gate》
最佳動畫短片
- 《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》
- 《The Flying Sailor》
- 《Ice Merchants》
- 《My Year of Dicks》
- 《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Thing I Believe It》
最佳實景短片
- 《An Irish Goodbye》
- 《Ivalu》
- 《在她們眼中》
- 《Night Ride》
- 《Red Suitcase》
外媒奧斯卡2023賽前預測 楊紫瓊封后在望
外媒多數會以「邊個值得贏」同「邊個會贏」作出分析，而喺最佳男配角呢個獎方面，唔少外媒都認為《奇異女俠玩救宇宙》嘅關繼威，無論係「邊個值得贏」同「邊個會贏」2個方向都係首選。
楊紫瓊要封后？要問過Cate Blanchett先！TÁR 可以話係Cate Blanchett另一次渾然天成嘅個人表演，演活由名成利就到身敗名裂嘅過程，對上一次睇到咁精采嘅演員「單天保至尊」式演出，可能已經係Cate Blanchett上次拎影后嘅《情迷藍茉莉》。不過冇計，楊紫瓊以鋪天蓋地嘅氣勢行勻全個頒獎季，而且喺《奇異女俠玩救宇宙》中要跳出跳入唔同身份但又保持連貫都唔容易，我地可以等睇「瓊姐」上台啦。
部份外媒賽前預測得獎名單
- 最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》
- 最佳男主角：班頓費沙《鯨》
- 最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
- 最佳導演：Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》
- 最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
- 最佳女配角：安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》