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娛樂
2023-03-10 13:00:00

奧斯卡2023完整入圍名單｜楊紫瓊再鬥姬蒂白蘭芝爭影后 《奇異女俠玩救宇宙》獲11項提名 （附外媒賽果預測）

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奧斯卡

Riz Ahmed及Allison Williams在比華利山公布《第95屆奧斯卡金像獎》入圍名單。(路透社)

《第95屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月13日舉行，今日(24日)公布提名名單，早前憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎影后殊榮的楊紫瓊，順利入圍最佳女主角，將與另一大熱《Tár》的姬蒂白蘭芝爭奪影后寶座。而《奇》片亦獲得最多的11項提名。 ViuTV亦宣佈將於香港時間3月13日早上9時正，於免費電視ViuTVsix 96台現場直播《95奧斯卡金像獎》。

《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計、最佳男配角、最佳女配角及最佳女主角，其中楊紫瓊更成為首位華人女星躋身影后的提名名單，且看她能否擊敗姬蒂白蘭芝、《金髮夢露》的安娜迪艾瑪絲、《法貝曼：造夢大師》的米雪威廉絲，以及《To Leslie》的Andrea Riseborough，繼金球獎之後再下一城。至於金球獎最佳男配角得主關繼威，亦以大熱姿態入圍奧斯卡。此外，《奇》片兩位女配角珍美李寇蒂絲和許瑋倫也雙雙獲得提名。

楊紫瓊

楊紫瓊有機會成為首位奪得奧斯卡最佳女主角的華人演員。(路透社)

《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》同獲9項提名

獎項提名數目僅次於《奇異女俠玩救宇宙》的是《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》，同樣獲得9項提名，前者入圍最佳電影、改編劇本、原創配樂、化妝及髮型等；後者則有份角逐影帝、男配角及女配角等獎項。最佳男主角方面，將由《貓王》的奧斯汀畢拿、《伊尼舍林的女妖》的哥連法路、《鯨》的班頓費沙、《Aftersun》的Paul Mescal，以及《Living》的Bill Nighy爭奪。此外，被視為最佳國際電影大熱、由南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》，在提名名單中卻名落孫山。

伊尼舍林的女妖 西線無戰事 鯨

《第95屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單

最佳電影

  • 《西線無戰事》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《貓王》
  • 《奇異女俠玩救宇宙》
  • 《法貝曼：造夢大師》
  • Tár
  • 《壯志凌電：獨行俠》
  • 《上流落水狗》
  • Women Talking

最佳導演

  • Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》
  • Daniel ScheinertDaniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》
  • Todd FieldTár
  • Ruben Ostlund《上流落水狗》
  • 史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》

最佳男主角

  • 奧斯汀畢拿《貓王》
  • 哥連法路《伊尼舍林的女妖》
  • 班頓費沙《鯨》
  • Paul MescalAftersun
  • Bill NighyLiving

班頓費沙Brendan Fraser走出性侵陰霾 以《鯨》問鼎最佳男主角

最佳女主角

  • 姬蒂白蘭芝《Tár
  • 安娜迪艾瑪絲《金髮夢露》
  • Andrea RiseboroughTo Leslie
  • 米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》
  • 楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

影后大熱楊紫瓊以動作電影闖出名堂 打破華人女孩的嬌柔定型

tar

另一影后熱門姬蒂白蘭芝。

最佳男配角

  • Brendan Gleeson《伊尼舍林的女妖》
  • 拜恩泰利亨利《攜步渡水橋》
  • Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》
  • 巴利高根《伊尼舍林的女妖》
  • 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

成龍辭演造就最佳男配角 關繼威曾住香港越南難民營 20年冇戲拍轉做幕後

最佳女配角

  • 安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》
  • 周洪《鯨》
  • 嘉莉干頓《伊尼舍林的女妖》
  • 珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》
  • 許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本

  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《奇異女俠玩救宇宙》
  • 《法貝曼：造夢大師》
  • Tár
  • 《上流落水狗》

 

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最佳改編劇本

  • 《西線無戰事》
  • 《神探白朗：抽絲剝繭》
  • Living
  • 《壯志凌雲：獨行俠》
  • Women Talking

 

壯志凌雲2影評對湯告魯斯徹底改觀

壯志凌雲：獨行俠

《壯志凌雲：獨行俠》入圍多個技術獎項。

最佳剪接

  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《貓王》
  • 《奇異女俠玩救宇宙》
  • Tár
  • 《壯志凌雲：獨行俠》

 

《貓王》 巨星一生拍得像流水帳

最佳原創歌曲

  • Applause》《Tell It Like A Woman
  • Hold My Hand》《壯志凌雲：獨行俠》
  • Lift Me Up》《黑豹2：瓦干達萬歲》
  • Naatu Naatu》《革命雙雄》
  • This Is A Life》《奇異女俠玩救宇宙》

最佳配樂

  • 《西線無戰事》
  • 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《奇異女俠玩救宇宙》
  • 《法貝曼：造夢大師》

最佳攝影

  • 《西線無戰事》
  • 《中有，部分真實的偽記事》
  • 《貓王》
  • Empire of Light
  • Tár

最佳服裝設計

  • 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
  • 《黑豹2：瓦于達萬歲》
  • 《貓王》
  • 《奇異女俠玩救宇宙》
  • 《夏夫人的巴黎夢》

最佳化妝及髮型設計

  • 《西線無戰事》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《黑豹2：瓦于達萬歲》
  • 《貓王》
  • 《鯨》

最佳音效

  • 《西線無戰事》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《貓王》
  • 《壯志凌雲：獨行俠》

最佳視覺效果

  • 《西線無戰事》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《黑豹2：瓦干達萬歲》
  • 《壯志凌雲：獨行俠》
阿凡達：水之道

《阿凡達：水之道》獲得4項提名。

最佳國際電影

  • 《西線無戰事》(德國)
  • 1985阿根廷》(阿根廷)
  • Close(比利時)
  • 《驢子伊艾奧》(波蘭)
  • 《恬靜之夏》(愛爾蘭)

最佳美術指導

  • 《西線無戰事》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《巴比倫：星聲追夢荷李活》
  • 《貓王》
  • 《法貝曼：造夢大師》

最佳動畫

  • 《吉拿域戴拖路之皮諾丘》
  • Marcel the Shell with Shoes On
  • 《無敵貓劍俠：8+1條命》
  • 《海獸獵人》
  • 《熊抱青春記》

最佳紀錄長片

  • 《救雀奇兵》
  • All The Beauty and the Bloodshed
  • 《火山摯戀》
  • A House Made of Splinters
  • Navalny

最佳紀錄短片

  • 《小象守護者》
  • Haulout
  • How Do You Measure a Year
  • 《米邱效應：疑幻疑真的水門事件》
  • Stranger at the Gate

最佳動畫短片

  • The Boy, The Mole, The Fox and The Horse
  • The Flying Sailor
  • Ice Merchants
  • My Year of Dicks
  • An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Thing I Believe It

最佳實景短片

  • An Irish Goodbye
  • Ivalu
  • 《在她們眼中》
  • Night Ride
  • Red Suitcase
楊紫瓊

楊紫瓊是外媒預測的最佳女主角大熱人選。（AP）

外媒奧斯卡2023賽前預測 楊紫瓊封后在望

外媒多數會以「邊個值得贏」同「邊個會贏」作出分析，而喺最佳男配角呢個獎方面，唔少外媒都認為《奇異女俠玩救宇宙》嘅關繼威，無論係「邊個值得贏」同「邊個會贏」2個方向都係首選。

楊紫瓊要封后？要問過Cate Blanchett先！TÁR 可以話係Cate Blanchett另一次渾然天成嘅個人表演，演活由名成利就到身敗名裂嘅過程，對上一次睇到咁精采嘅演員「單天保至尊」式演出，可能已經係Cate Blanchett上次拎影后嘅《情迷藍茉莉》。不過冇計，楊紫瓊以鋪天蓋地嘅氣勢行勻全個頒獎季，而且喺《奇異女俠玩救宇宙》中要跳出跳入唔同身份但又保持連貫都唔容易，我地可以等睇「瓊姐」上台啦。

部份外媒賽前預測得獎名單

  • 最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》
  • 最佳男主角：班頓費沙《鯨》
  • 最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
  • 最佳導演：Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》
  • 最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
  • 最佳女配角：安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》

第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮何時舉行？

第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮將於香港時間2023年3月13日星期一上午8時舉行。詳情按此

第95屆奧斯卡金像獎有甚麼大熱提名？

今屆奧斯卡的最佳男女主角大熱提名，分別是《鯨》的班頓費沙和《奇異女俠玩救宇宙》的楊紫瓊，最佳電影的熱門有《奇異女俠玩救宇宙》、《西線無戰事》等。詳情按此

《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》獲得多少項提名？

《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》獲得11項提名。詳情按此

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