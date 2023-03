第 95 屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards) 於香港時間今早舉行,大會頒發首個獎項是最佳動畫,結果由《忘形水》(The Shape of Water》導演Guillermo del Toro的《吉拿域戴拖路之皮諾丘》(Guillermo del Toro's Pinocchio)奪得,打敗《熊抱青春記》、《無敵貓劍俠:8+1條命》、《Marcel the Shell with Shoes On》及《海獸獵人》。